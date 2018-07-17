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Софико Чиаурели взяли в кино после череды застолий
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Софико Чиаурели взяли в кино после череды застолий 

Рамблер 14 часов назад
Главную роль в комедийном детективе «Ищите женщину» режиссёр Алла Сурикова планировала отдать Софико Чиаурели. Однако худсовет этому воспротивился.
Тогда Сурикова решила доказать, что грузинская актриса прекрасно изобразит смешную французскую мадемуазель, и отправилась в Тбилиси вместе с оператором, чтобы сделать пробы на месте и доказать художественному совету правильность выбора. К сожалению, Алла Ильинична не приняла во внимание кавказское гостеприимство.
Едва сойдя с трапа самолёта, режиссёр и оператор попали в руки хозяев, которые усадили их за стол. Хлебосольные жители Тбилиси так приняли гостей из Москвы, что те очнулись лишь в самолёте, который отправлялся обратно в столицу страны.
За бесконечными застольями пробы так и не сняли. Алла Сурикова поняла, что её ждут неприятности, ведь в командировку в Грузию она слетала напрасно.
Но режиссёр всё-таки нашла выход: она попросила оператора переснять старый потрет Софико из календаря двадцатилетней давности и представила фото худсовету. Его члены единогласно согласились, что Чиаурели подходит на роль, и особо отметили, что она по-прежнему молода.
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