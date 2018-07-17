Как актеры готовятся к ролям

Когда актера берут на роль в том или ином фильме, ему зачастую приходится специально готовиться, чтобы достоверно изобразить героя на экране. Этим артистам пришлось приложить немало усилий, чтобы попасть в образ.

1. Мартин Лоуренс , снимаясь в фильме «Дом большой мамочки», решил побегать на жаре в пластиковом костюме, чтобы прийти в форму. Дело кончилось тем, что Лоуренс сильно перегрелся и впал в кому. Несколько дней он дышал только через маску, но, к счастью, после полностью восстановился.

2. Марго Робби , снимаясь в фильме «Волк с Уолл-стрит», должна была сниматься в пикантной сцене. Актриса опасалась, что из-за ее стеснения эпизод получится плохо или придется делать много дублей, поэтому прибегла к традиционному средству для расслабления — алкоголю.