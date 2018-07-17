Как актеры готовятся к ролям 

Когда актера берут на роль в том или ином фильме, ему зачастую приходится специально готовиться, чтобы достоверно изобразить героя на экране. Этим артистам пришлось приложить немало усилий, чтобы попасть в образ.
1. Мартин Лоуренс, снимаясь в фильме «Дом большой мамочки», решил побегать на жаре в пластиковом костюме, чтобы прийти в форму. Дело кончилось тем, что Лоуренс сильно перегрелся и впал в кому. Несколько дней он дышал только через маску, но, к счастью, после полностью восстановился.
2. Марго Робби, снимаясь в фильме «Волк с Уолл-стрит», должна была сниматься в пикантной сцене. Актриса опасалась, что из-за ее стеснения эпизод получится плохо или придется делать много дублей, поэтому прибегла к традиционному средству для расслабления — алкоголю.
3. Джеки Чан, снимаясь в первых фильмах в США, не знал английского языка. Ему нужно было осваивать основы на ходу, и актер в этом преуспел: уже через несколько лет он прекрасно изъяснялся на английском языке. Но иногда у Чана все же возникали сложности. и он обращался к коллегам. А те ради шутки учили его непристойностям или делали так, чтобы он говорил глупости.