Спецэффекты, которые вы не заметили

Чтобы получить по-настоящему завораживающие кадры, создатели фильм идут на разные ухищрения. Компьютерная графика — это лишь одна из возможностей дополнить ленту спецэффектами, но есть и другие способы.

1. Миниатюрные макеты. Эта технология используется в кинематографе уже очень давно, но до сих пор не утеряла популярности. Всё потому, что в некоторых случаях компьютерная графика обходится слишком дорого, а вот построить макет значительно дешевле. Кроме того, в крошечных декорациях действуют те же законы физики, что в обычных условиях, поэтому, например, эпизоды катастроф можно снять и там. Именно так получилось разрушительное цунами в фильме «Невозможное» 2012 года.

2. Отражение. Иногда в фильмах необходимо убрать изображение, а иногда добавить его. Но в ряде эпизодов требуется получить отображение актёра в зеркале. Такие сцены снять непросто, ведь в кадр неизбежно попадает оператор. Поэтому в таких случаях прибегают к помощи дублёров. Спиной к оператору стоит дублёр, а потом лицом к камере обращён главный герой, который и должен изобразить собственное отражение. Именно этот приём применили в фильме «Ненависть» 1995 года.