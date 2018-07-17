За рулем: 5 отличных роуд-муви

Дорога как приключение.

Самолеты — это, конечно, хорошо, но путешествие на автомобиле — особенная история. Пока доберешься в пункт назначения, многое может произойти. Долгий путь за рулем — само по себе впечатление.

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«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

2017 г., режиссер Александр Хант, в ролях: Алексей Серебряков, Евгений Ткачук, Ольга Лапшина, Алина Насибуллина.

фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

Считается, что роуд-муви — американская тема, но и у нас порой получается как минимум не хуже. Режиссерский дебют Александра Ханта о том, как детдомовец Витька Чеснок (Евгений Ткачук) везет парализованного папашу-алкоголика (Алексей Серебряков) в дом инвалидов — это и роуд-муви, и черная комедия, и философская притча, и драма об отношениях между родными людьми. Настоящее, хорошее кино, безусловно заслуживающее просмотра.

«Реальные кабаны»

2007 г., режиссер Уолт Бекер, в ролях: Тим Аллен, Джон Траволта, Мартин Лоуренс, Уильям Мэйси, Рэй Лиотта.

фильм «Реальные кабаны»

Четверо американцев среднего возраста, утомившись рутиной, решают махнуть на байках в Нью-Мексико. За чем же дело стало — надели косухи, повязали банданы, и вперед. Что может встать на пути у таких лихих удальцов? Разве что банда настоящих байкеров.

«О чем говорят мужчины»

2010 г., режиссер Дмитрий Дьяченко, в ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Нонна Гришаева.

Комедия «Квартета И». Четверо мужчин едут в Одессу на концерт «Би-2». Не все в дороге пойдет по плану, но по пути Леша, Саша, Камиль и Слава успеют обсудить множество животрепещущих тем: современное искусство, пафосные рестораны, детские страхи, работа — и, конечно, взаимоотношения с женщинами.

«Капитан Фантастик»

2016 г., режиссер Мэтт Росс, в ролях: Вигго Мортенсен, Джордж МакКей, Саманта Ислер, Анналиса Бассо, Николас Хэмилтон.

фильм «Капитан Фантастик»

Бен и Лесли растят детей на лоне дикой природы, вдали от цивилизации. Они сумели дать детям превосходное образование и привить навыки выживания, но о внешнем мире те не знают почти ничего. Так бы они, вероятно, и жили до конца своих дней, если бы несчастье не вынудило Бена посадить отпрысков в автобус и вместе с ними отправиться в большой мир.

«Трасса 60»

2001 г., режиссер Боб Гейл, в ролях: Джеймс Марсден, Гари Олдман, Эми Смарт, Курт Рассел.

фильм «Трасса 60»

С легкой руки загадочного незнакомца, называющего себя О. Ж. Грант, Нил Оливер отправляется в погоню за девушкой из своих видений по трассе, которой нет на карте. По дороге Нил получит несколько ценных жизненных уроков — как от своего спутника, так и от людей, которых встретит по пути. Его желание исполнится… скорее всего. Главное — сделать правильный выбор.