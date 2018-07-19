Жителей Красноярского края приглашают на фестиваль «Высоцкий и Сибирь»

В Манском районе, в пяти километрах от посёлка Нарва, с 20 по 21 июля состоится XIX краевой фестиваль авторской песни и поэзии «Высоцкий и Сибирь».

Традиционно на берегу Маны пройдёт конкурс авторской песни. Кроме этого, днём гостям краевого фестиваля прямо под открытым небом покажут фильм «Хозяин тайги» режиссера Владимира Назарова . Именно в селе Нарва Манского района 50 лет назад проходили съёмки этой картины. Официальное открытие мероприятия — 20 июля в 20:00.

Отметим, музыкальный фестиваль «Высоцкий и Сибирь, посвященный памяти любимого многими поэта, актера, барда Владимира Высоцкого проводится близ села Нарва Манского района с 1999 года.