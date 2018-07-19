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Жителей Красноярского края приглашают на фестиваль «Высоцкий и Сибирь»
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Жителей Красноярского края приглашают на фестиваль «Высоцкий и Сибирь» 

АиФ Красноярск 19 июля 2018
Фото: АиФ Красноярск
В Манском районе, в пяти километрах от посёлка Нарва, с 20 по 21 июля состоится XIX краевой фестиваль авторской песни и поэзии «Высоцкий и Сибирь».
Традиционно на берегу Маны пройдёт конкурс авторской песни. Кроме этого, днём гостям краевого фестиваля прямо под открытым небом покажут фильм «Хозяин тайги» режиссера Владимира Назарова. Именно в селе Нарва Манского района 50 лет назад проходили съёмки этой картины. Официальное открытие мероприятия — 20 июля в 20:00.
Отметим, музыкальный фестиваль «Высоцкий и Сибирь, посвященный памяти любимого многими поэта, актера, барда Владимира Высоцкого проводится близ села Нарва Манского района с 1999 года.
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