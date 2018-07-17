5 загадочных фильмов, которые вас запутают

Запутанный сюжет или открытый финал — в любом случае после просмотра зрителю тут же требуется пояснение, что же именно произошло в фильме.

Помни

Кадр из фильма "Помни"

Главный герой психологического детектива "Помни" Леонард Шелби разыскивает убийцу своей жены. Поиски осложняет то, что главный герой получил тяжелую травму головы и страдает от антероградной амнезии и не может удержать в памяти ничего дольше 15 минут. Из-за этого он постоянно оставляет самому себе записки, фотографии и даже делает татуировки для напоминания о людях, местах и событиях.

Основная интрига фильма заключается в том, что Леонард помнит, что убийство было и он видел мертвую жену, однако из его памяти буквально стерта часть расследования. Чтобы сохранить интригу и заставить зрителя взглянуть на происходящее глазами героя, Кристофер Нолан использует инвертированную композицию: в одной из плоскостей повествования изложение разбито на пятиминутные отрезки, которые следуют друг за другом в обратном порядке. Каждый следующий сегмент показывает, чем обусловлены события предыдущего. Пятиминутные отрезки перебиты трехминутными черно-белыми вставками, в которых время течет в обычном порядке. В конце фильма обе сюжетные линии сходятся воедино и черно-белая картинка обретает цвет. С этого момента зритель может восстановить полную хронологию событий.

Ванильное небо

Кадр из фильма "Ванильное небо"

Жизнь главного героя Дэвида Эймса , богача и плейбоя, в мелодраме "Ванильное небо" рушится в один миг, когда тот попадает в жуткую автокатастрофу, подстроенную из ревности его бывшей любовницей. После этого сюжет фильма становится очень запутанным: реальная жизнь, которая приносит сплошную боль главному герою, переплетается в сознании Дэвида с воспоминаниями о прошлых успехах и главное — о его большой любви к девушке Софии. В финале, правда, кое-что проясняется: оказывается после аварии Дэвид обратился в корпорацию "Продление жизни", которая специализируется на крионике. Однако планам Эймса по продлению "счастливой жизни" не суждено было сбыться…

Донни Дарко

Кадр из фильма "Донни Дарко"

Ричард Кэлли, 2001

"Донни Дарко" — научно-фантастический фильм, который очень запутанно рассказывает о теории путешествий во времени и пространственно-временных петлях. В придуманной режиссером системе координат наряду с реальным миром существует "касательный мир". Донни Дарко под силу изменить реальность, поскольку он — "получатель". В этом ему может помочь "пришелец с того света". В фильме это приятель сестры Донни Дарко Фрэнк в маскарадном костюме кролика, который он надел на Хэллоуин. Если кто-то погибает в касательном мире, он получает способность общаться с "получателем" при помощи особого измерения, что и происходит с Фрэнком. Его задача — убедить главного героя в необходимости пожертвовать собой ради спасения мира.

Если бы не подробные объяснения от режиссера на дополнительном DVD, мало кто самостоятельно разобрался бы в параллельных мирах.

Облачный атлас

Кадр из фильма "Облачный атлас"

Сестры Вачовски, 2012

Фантастический фильм Тома Тыквера и сестер Вачовски состоит из шести независимых, но идейно и символически связанных историй о шести людях из прошлого, настоящего и будущего. После первого просмотра может показаться, что жизни всех главных героев не связаны между собой, но это не так. Главные герои, у которых есть родимое пятно, являются реинкарнацией одной и той же души в различных телах на протяжении всей истории. Визуально это показано с помощью одного набора актеров, которые появляются в каждом временном отрезке, перенимая эстафету в колесе сансары.

"Обсуждая связи между персонажами разных эпох, и то, как, вероятно, один человек выполняет то, что другой начал сотни лет назад, мы подумали: "Почему бы не использовать для этой цели одного актера? Почему бы не подобрать исполнителей согласно идее, что каждый актер воплощает не отдельные роли, но несколько, которые вместе представляют собой эволюцию одной сущности", — говорит режиссер Том Тыквер.

Начало

Кадр из фильма "Начало"

Кристофер Нолан, 2010

В основе научно-фантастического фильма "Начало" лежит идея осознанных сновидений. Задачей "архитекторов сна" является внедрение идеи в сознания человека-жертвы. Важную роль при этом играет технология, позволяющая нескольким людям погружаться в один и тот же сон, которую и использует талантливый Доминик Кобб. Деятельность промышленных шпионов, которых возглавляет Кобб, осложняется тем, что, во-первых, у сновидений есть несколько уровней, а во-вторых, в них можно буквально застрять. В конце фильма крайне сложно уследить, смог ли Доминик осуществить "выброс" или остался во сне. Чтобы понять находятся герои в реальности или же во сне, они используют специальные талисманы. У Кобба это волчок: если он крутится, не останавливаясь, значит, это сон. В финальной сцене экран затемняется как раз в тот момент, когда волчок начинает едва заметно вибрировать, возможно, готовясь остановить вращение.

Режиссер признается, что считает финал открытым, хотя у него есть своя версия происходящего.