Харрисон Форд может стать золотоискателем 

Агенты актера занимаются переговорами с киностудией 20th Century Fox по поводу участия Форда в фильме "Зов предков" по одноименной повести Джека Лондона.
Харрисон Форд может сыграть Джона Торнтона, старателя, который едет Юкон (Канада) на поиски золота. Его верным спутником становится пес Бэк.
Режиссером картины стал Крис Сандерс, сценаристом — Майкл Грин. Съемки стартуют в сентябре 2018 года. За спецэффекты будет отвечать студия Technoprops, которую Fox купила в прошлом году.
Премьера фильма назначена на 2019 год. Впрочем, это будет уже седьмая экранизация повести Лондона. Первой стала еще немая картина 1923 года. А самыми известными стали ленты с Кларком Гейблом (1935 год), Чарлтоном Хестоном (1972) и Рутгером Хауэром (1997 год).
Повесть "Зов предков" принадлежит к раннему периоду творчества писателя. Традиционно ее считают детской, так как рассказ в ней ведется от лица собаки.
Однако общий тон повести, серьезные темы — выживание сильнейших, столкновение природы и цивилизации, воля и судьба — актуальны и для взрослого читателя.