Харрисон Форд может стать золотоискателем

Агенты актера занимаются переговорами с киностудией 20th Century Fox по поводу участия Форда в фильме "Зов предков" по одноименной повести Джека Лондона.

Харрисон Форд может сыграть Джона Торнтона , старателя, который едет Юкон (Канада) на поиски золота. Его верным спутником становится пес Бэк.

Режиссером картины стал Крис Сандерс , сценаристом — Майкл Грин . Съемки стартуют в сентябре 2018 года. За спецэффекты будет отвечать студия Technoprops, которую Fox купила в прошлом году.

Премьера фильма назначена на 2019 год. Впрочем, это будет уже седьмая экранизация повести Лондона. Первой стала еще немая картина 1923 года. А самыми известными стали ленты с Кларком Гейблом (1935 год), Чарлтоном Хестоном (1972) и Рутгером Хауэром (1997 год).

Повесть "Зов предков" принадлежит к раннему периоду творчества писателя. Традиционно ее считают детской, так как рассказ в ней ведется от лица собаки.

Однако общий тон повести, серьезные темы — выживание сильнейших, столкновение природы и цивилизации, воля и судьба — актуальны и для взрослого читателя.