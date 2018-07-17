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Фильмы, неслыханно обогатившие создателей
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Фильмы, неслыханно обогатившие создателей 

Рамблер 8 часов назад
Эпичная лента Джеймса Кэмерона «Титаник» не только заставила рыдать от сочувствия герою Леонардо Ди Каприо женщин по всему миру, но и собрала гигантскую кассу. Вышедший в 1997 году фильм в течение 12 лет был рекордсменом по кассовым сборам, но в 2009 году его обогнал «Аватар», также снятый Кэмероном, который при затратах 300 миллионов долларов собрал в прокате 2,7 миллиарда долларов, окупившись почти в 10 раз! А какие ещё картины обогатили создателей?
1. Молодёжную комедию «Американские граффити» режиссёр Джордж Лукас снял в 1973 году. При затратах 777 тысяч долларов лента принесла 140 миллионов долларов, то есть в 180 раз больше.
2. Триллер Джона Карпентера «Хэллоуин» сегодня считается классикой ужасов, он серьёзно повлиял на этот киножанр и стал поистине культовым. Но в 1978 году Карпентер снял его всего за 325 тысяч. Касса после проката составила 70 миллионов, а значит, фильм окупил себя 215 раз.
3. «Рокки» — ещё одна классическая история, сделавшая из мало кому известного Сильвестра Сталлоне звезду мирового масштаба. Затраты на производство — 1 миллион, прибыль — 225 миллионов.
4. Самый коммерчески успешный фильм, который принёс авторам баснословные доходы, — малобюджетный ужастик «Паранормальное явление». Съёмки заняли 10 дней, подавляющее большинство сцен сняли в доме сценариста и режиссёра Орена Пели, потратив 15 тысяч долларов. В международном прокате картина получила больше 193 миллионов, что почти в 13 000 раз больше, чем изначальные вложения.
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