Фото: Тео Джеймс и звезда «Дневников вампира» Катерина Грэхэм на премьере фильма «Как это заканчивается» 

Пока Кэндис Кинг и Мэтт Дэвис снимаются в «Древних», еще одна звезда «Дневников вампира», Катерина Грэхэм, завоевывает большой экран — актриса появилась на премьере фильма «Как это заканчивается» вместе с Тео Джеймсом и Форестом Уитакером, также исполнившим в картине ключевые роли.
«Как это заканчивается» — очередной оригинальный фильм стримингового гиганта Netflix, который уже доступен подписчикам сервиса. Фантастический боевик предполагает незамысловатый сюжет: на фоне пост-апокалиптического мира главный герой пускается в опасное путешествие по опустошенной стране, чтобы спасти беременную жену.
Трейлер фильма:
попкорнnews