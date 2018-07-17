10 персонажей второго плана, затмивших главных героев

Концепция любого фильма заключается в концентрации на развитии главного персонажа — на первый план выходят его эмоции, личностное становление, отношения с другими героями, которые существуют, чтобы помогать ему блистать или поддерживать сюжет. Однако бывает, что второстепенные персонажи затмевают главного, ввиду большей харизмы и более интересного образа в целом. Список таких фильмов достаточно велик, однако мы рассмотрим самых ярких героев.

Люди Икс: Дни минувшего будущего — Ртуть ( Питер Эванс

Скотт Пилигрим против всех — Уоллес Уэллс ( Киран Калкин

12 лет рабства — Эдвин Эппс ( Майкл Фассбендер

3 билборда на границе Эббинга, Миссури — Диксон (Сэм Рокуэлл)

Бесславные ублюдки — Ганс Ланда (Кристоф Вальц)

Картина известного режиссёра Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» разбита не несколько сюжетных повествований. Первое начинается с того, что на ферму к французу Пьеру ЛаПадиту приезжает полковник СС Ганс Ланда по прозвищу «Охотник на евреев» с целью выявления скрывающихся на ферме этих самых евреев. В процессе беседы с ЛаПадитом (к слову, этот разговор один из самых сильных и напряжённых диалогов во всём фильме) Ланда интуитивно обнаруживает еврейскую семью, прячущуюся в погребе под домом фермера. Жестокий полковник расстреливает всех, однако девятнадцатилетней девушке Шошанне удаётся сбежать, точнее, Ганс позволяет ей это сделать.

Кадр из фильма «Бесславные ублюдки»

Дальше в фильме идут четыре сюжетные линии, подробно раскрывающие остальных персонажей. Нельзя сказать, что Ланда персонаж полностью второго плана — в первом повествовании он занимает, несомненно, ведущую позицию, однако если смотреть на фильм в целом, то герой не является основным. Однако в харизме и леденящем обаянии мало кто с ним может сравниться. Вежливый, галантный полковник с очаровательно мягким взглядом, который скрывает неподдельную жестокость и расчётливость, вызывает эмоции и заставляет зрителя любить себя несмотря на все злые деяния. Настоящий интеллектуал Ланда появляясь в кадры будто захватывает и оккупирует его, не давая зрителям следить ни за кем, кроме него. Аналогов данного персонажа даже в настоящее время вряд ли получится найти, именно поэтому он и вошёл в историю мирового кино. На роль Ланды был выбран Кристоф Вальц и сейчас даже представить сложно, что эту роль мог сыграть кто-то другой. Вальц будто был создан для того, чтобы в образе Ланды носить нацистскую форму и отлавливать еврее в угоду товарищу Гитлеру.

Молчание ягнят — Ганнибал Лектер (Энтони Хопкинс)

Сюжет фильма «Молчание ягнят» строится на расследовании дела серийного маньяка-убийцы по прозвищу «Буффало Билл». Своё прозвище непойманный маньяк получил за фирменное сдирание кожи со своих жертв. ФБР долгое время не может найти ни малейших зацепок по делу, поэтому решает обратить к уже пойманному и заточённому маньяку таких же масштабов — Ганнибалу Лектеру. Для общения с бывшим доктором, а ныне заключённым психиатрической больницы, была выбрала юная ученица академии ФБР Кларриса Старлинг. И далее Лектер начинает играть с Кларрисой в опасную психологическую игру, на кону которой стоят жизни невинных людей и потенциальных жертв «Буффало Билла».

Кадр из фильма «Молчание ягнят»

Ганнибал Лектер в исполнении потрясающего Энтони Хопкинса появляется в фильме в общей сложности 20 минут от всего экранного времени, однако он сразу покоряет и приковывает внимание зрителей своей холодностью, учтивостью и той безграничной опасностью, которая исходит от его ровно стоящей фигуры на фоне серых кирпичей палаты. Речи, произносимые спокойным и мелодично-монотонным голосом, Ганнибала Лектера вызывают страх и необъяснимое чувство благоговения, как перед несомненно опасным, но красивым диким зверем. Одними словами Лектер вызывает у юной Старлинг холодный пот и мурашки по всему телу. И этим данный персонаж намного интересней персонажа самой Кларрисы, которая будто становиться маленькой серой мышкой, когда появляется в кадре с Ганнибалом.

Люди Икс: Дни минувшего будущего — Ртуть (Эванс Питерс)

Сюжет второй части современной интерпретации комиксов о людях со сверхспособностями «Люди Икс: Дни минувшего будущего» стоится на далёком будущем, в котором мутантов истребляют «Стражи» — адаптирующиеся к любой сверхспособности машины. Для спасения мутантов Логан ( Хью Джекман ) находит старого знакомого из будущего, а в этом времени молодого сверхбыстрого мелкого воришку Пьетро по прозвищу «Ртуть». Данный персонаж отметился яркой сценой хронометражем около двух минут, где он спасает всех героев от охранников Пентагона , изящно отодвигая пули и направляя пистолеты в другие стороны, сопровождая все свои сверхбыстрые действия песней Джима Кроса Time in a bottle.

Кадр из фильма «Люди Икс: Дни минувшего будущего»

Так же персонаж Эванса Питерса запомнился и полюбился зрителям за интересную внешность (серебряно-металлические волосы и такого же цвета кожаная куртка поверх футболки Pink Floyd) и забавный характер, сочетающий в себе спокойствие в тембре голосе и сверхактивность в изложении информации. И тут можно сказать о том, что Ртуть вызывал интерес больше, чем основные герои франшизы, такие как Логан и Эрик. Именно его персонаж разбавил серьёзный и мрачный сюжет своим появлением, привнёс толику юмора в нарастающую драму.

Семь психопатов — Гангстер Чарли (Вуди Харрельсон) и Билли (Сэм Рокуэлл)

Главный герой фильма «Семь психопатов» — Марти, несостоявшийся писатель с приобретённым на фоне карьерных неудач алкоголизмом пытается приступить к новому сценарию, название которого «Семь психопатов». Марти безуспешно пытается прописать всех психопатов, однако фантазии у его хватает лишь на первого. На помощь лучшему другу приходит начинающий актёр Билли, который искренне верит, что этот сценарий принесёт другу славу. Так же к делу подключается Ганс — верующий человек с туманным прошлым. Ганса и Билли связывает общая «халтура» — кража собак и получение вознаграждения за их находку. Однако в один прекрасный день парни крадут собаку местного авторитета Чарли — эмоционально-нестабильного гангстера, который за своего питомца готов убить кого угодно. Билли, как порядочный человек, решает втянуть в заварушку и Марти, надеясь, что подобный экспириенс придаст писателю вдохновения.

Кадры из фильма «Семь психопатов»

Харизматичный гангстер в исполнении Вуди Харрельсона контрастно выделяется взрывным характером и безграничной любовью к своему псу. Персонаж получился настолько ярким, что главный герой в исполнении Коллина Фаррела смотрится блёкло и практически ничем не выделяется. Так же затмить главного персонажа удалось и лучшему другу Билли в исполнении Сэма Рокуэлла, который за счёт неординарного чувства юмора и любви к «экшеновским» историям задаёт главный сюжетный поворот фильма.

Скотт Пилигрим против всех — Уоллес Уэллс (Киран Калкин)

В фильме «Скотт Пилигрим против всех» молодой парень по имени Скотт Пилигрим очень хочет найти идеальную для себя девушку и в один прекрасный день он встречает её. Ей оказывается Рамона Флауэрс — неоднозначная леди, которая как хамелеон меняет цвет своих волос. Отношения героев завязываются, но на пути к счастью встаёт одна проблема — чтобы Скотт смог быть с Рамоной ему необходимо одолеть семерых бывших любимой девушки.

Кадр из фильма «Скотт Пилигрим против всех»

Скотта на протяжении всего сюжета сопровождает друг-гей Уоллес, у которого и живёт Пиригрим. При всей внешней мрачности образа (чёрная причёска, отдающая эмо стилем и спокойный взгляд в пустоту) герой, сыгранный Кираном Калкином является изюминкой фильма, постоянно выдавая забавные, но действенные советы юному донжуану Скотту, всячески его подкалывая на протяжении всего хронометража. Яркой фишкой персонажа является саркастически-спокойные реплики, которые запоминаются зрителю и вызывают улыбку на лице. Отношение Уоллеса к сексуальным меньшинствам добавляет фильму должный колорит и порой приятно отвлекает от надоедающей линии главного героя.

12 лет рабства — Эдвин Эппс (Майкл Фассбендер)

Сюжет фильма «12 лет рабства» повествует о тяжёлой судьбе Соломона Нортапа — от рождения свободного чернокожего человека, который из-за жестоко и несправедливого стечения обстоятельств становится рабом на долгие годы. Соломон был музыкантом в Нью-Йорке, спокойно жил со своей семьёй. Но из-за предательства знакомых Нортап отправляется на плантацию к Уильяму Форду , вежливому и снисходительному рабовладельцу, который относится к Соломону как к человеку. Из-за конфликта с плотником Тибитсом, который практически повесил Соломона, Форд принимает решение продать раба. И Соломон попадает в руки жестокого рабовладельца-фанатика Эдвина Эппса.

Кадр из фильма «12 лет рабства»

Его в фильме играет Майкл Фассбендер — актёр, в таланте которого сомневаться не приходиться. Фассбендер превратил обычного рабовладельца того времени в психопата, повёрнутого на Библии и считающего, что с рабами он может обходиться как ему вздумается и Бог это одобрит. Он общается с ними, облокачиваясь на их головы словно это забор, бегает за ними по двору, заставляет их делать то, что любой человек назвал бы неправильным. Образ Эппса в кино пугает и завораживает, потому что зритель не знает, что обезумевший фанатичный Эдвин сделает в следующую секунду.

Тихоокеанский рубеж — Ньютон Гейзлер (Чарли Дэй)

В фильме «Тихоокеанский рубеж» планете грозит страшная опасность — чудовища из другого измерения появляются в мире людей. Однако приходят они не из космоса, а из морских глубин. Для борьбы с иноземными тварями, известными как кайдзю, были созданы огромные манёвренные роботы, названные «Егерями» и управляемые с помощью нейронной связи с мозгом человека. Для того, чтобы управляться с громоздкими махинами необходим не один пилот, а два. При этом пилоты должны быть «дрифт»-совместимы т.е. их разум должен быть открыт и готов впустить другое сознание в себя. Чудовища появлялись не часто, однако в один момент всё изменилось, и монстры повалили из расщелины и их появления уже невозможно было предсказать. Для этого на передовую выходит Райли Беккет, потерявший в схватке с кайдзю брата и давно отошедший от боевых дел. Его напарницей становиться Мако Мори — молодая и срамящаяся в бой стажёрка главного маршала Тихоокеанского Оборонительного корпуса Стакера Пентекоста. В бою лишь грубой силой не обойтись, поэтому на передовых позициях так же располагаются биолог-энтузиаст Ньютон Гейзлер и чопорный математик Герман Готтлиб.

Кадр из фильма «Тихоокеанский рубеж»

В фильме развитие главного героя достаточно предсказуемо и за ним не так интересно наблюдать. Поэтому внимание зрителей захватывает весьма яркий персонаж второго плана в исполнении Чарли Дэя. Притягивает он, в первую очередь, внешним видом — яркие татуировки, полностью обвивающие руки, закатанная белая рубашка и классические квадратные «хипстреские» очки в чёрной оправе. Сам персонаж в фильме показывает себя как обаятельным, любопытный и активно интересующийся физиологией смертельно-опасных монстров из глубин. Будучи весьма серьёзным учёным Ньютон ведёт себя достаточно беззаботно и даже инфантильно, всячески пытаясь пропихнуть свою сумасшедшие идеи начальству и бросаясь в гущу событий, происходящих в городе. Но не зря же говорят, что все гении были немного чокнутыми и данный персонаж является ярким подтверждением данного высказывания. В итоге он оказался прав в своих нелепых на первый взгляд утверждениях. Стоит также отметить, что сценаристы явно увидели любовь зрителей к персонажу Дея, поэтому в «Тихоокеанском рубеже 2» он получил больше экранного времени.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури — Диксон (Сэм Рокуэлл)

Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» построен вокруг жительницы провинциального городка Эббинга Милдред Хейсв. Она отчаянии, потому что её дочь жестоко убили и изнасиловали, и она решается на смелый шаг — в местном рекламном агентстве женщина заказывает три билборда с громкими и смелыми надписями для привлечения внимания к проблеме бездействия местных властей. В своих билбордах Милдред обращается к шефу местной полиции Уиллоуби. Подобное действие женщины разделило город на два лагеря — тех, кто поддержал смелую мать и тех, кто поддерживает местную полицию. Самым озлобленным противником билбордов становится помощник шерифа Джейсон Диксон, который всячески запугивает Милдерд и косвенно угрожает ей. В фильме персонаж Диксона изначально предстает перед зрителями как типичный полицейский из провинции — нетерпимый к чернокожим, жестокий, одурманенный собственной властью и вседозволенностью человек с явным пристрастием к горячительным напиткам. Диксон постоянно находится в состоянии гнева на всё и вся, и у этого гнева нет очевидной причины. В силу своей работы он считает, что имеет право «выпускать пар» и применять насилие в отношении людей, которые фактически никак ему не навредили.

Кадр из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Персонаж вызывает неприязнь и даже своего рода жалость, т.к. лишь жалкие люди выбирают насилие как метод решение проблем. Но его персонаж развивается, мотивация и действия становятся понятны, и та самая жалость трансформируется в искренне сочувствие. У Диксона, по сути, нет выбора — всю жизнь он знал лишь одну модель поведения и слепо следовал ей. И несмотря на это он смог в нужный момент направить гнев в нужное русло и тем самым сделать правильное (с одной стороны) дело. Сэм Рокуэлл в роли Диксона смотрится бесподобно, будто именно к этой роли он и стремился всю жизнь. За Джейсона Дискона актёр получил премию Оскар, Золотой глобус и BAFTA в номинации «Лучшая роль второго плана».

Джанго освобождённый — Кэлвин Кэнди (Леонардо ДиКаприо)

«Они забрали его свободу — он заберёт у них всё» — так гласит главный слоган фильма «Джанго освобожденный» и полностью отражает суть сюжета. История стоится вокруг двух основных персонажей. Первый из них — Кинг Щульц известный как «Дантист» — человек, зарабатывающий на жизнь зачисткой опасных преступников. Ища себе верного и надёжного напарника, Щульц встречает раба Джанго и пытается выкупить его у хозяев. Получив отказ, тот, не теряя времени даром, убивает всех работорговцев и предлагает Джанго помогать ему в нелёгком деле. Джанго соглашается, но на своих условиях — первым делом они должны найти и вытащить из оков его жену. Поиски героев приводят их в Кэндилэнд — плантацию известного своей чрезмерной жестокостью рабовладельца Кэлвина Кэнди. Он является одним из самых жестоких персонажей, когда-либо прописанным Тарантино.

Кадр из фильма «Джанго освобожденный»

Потомственный плантатор, он полностью отрицает идею того, что чёрные могут являться кем-то, кроме рабов. И со своей собственностью Кэнди обходился крайне жестоко — заставлял их участвовать в спортивных игрищах себе на потеху, где выжить мог лишь один. Он был свято уверен, что даже с биологической точки зрения чернокожие отстают в развитии от белых, а всех людей, кто отрицал это, он считал «любителями ниггеров». Внешний вид Кэлвина так же вызывал отвращение и ужас — с виду ухоженный бородатый среднестатистический богач имел прищуренный и пристальный взгляд, а улыбка, состоящая из жёлтого цвета подгнивающих зубов, наводила ужас. Роль Кэнди досталась Леонардо ДиКаприо и по заявлению актёра «это был самый отвратительный персонаж, которого ему приходилось играть». На сьёмках Тарантино всячески подбадривал Лео, говорят, что «если он будет изображать сладкого мальчика, то зрители пошлют его к чёрту». Слова возымели свою силу и ДиКаприо воплотил данную роль в жизнь потрясающе, заставив зрителей искренне себя ненавидеть.

Разумеется, примеров персонажей, «обскакавших» главных героев, намного больше. Все мы прекрасно помним и чтим Хита Леджера, исполнившего роль Джокера в Тёмном Рыцаре и Хана Соло из Звёздных Войн. А какой персонаж, на ваш взгляд, является самым ярким из героев второго плана?

О героях второго плана рассказывала Лидия Михайлюк