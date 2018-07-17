Советские и российские фильмы на «Оскаре»

Актёры и режиссёры работают для публики, но признание коллег им тоже важно. Премия Американской киноакадемии «Оскар» — самая главная в мире кино, и редкий артист не мечтает принести статуэтку домой. Среди номинантов и победителей «Оскара» есть не только американские звёзды, но и знаменитости из других стран, в том числе российские.

1. В 1943 году «Оскар» за лучший документальный фильм получила лента режиссёров Леонида Варламова Ильи Копалина «Разгром немецких войск под Москвой», снятая годом ранее.

2. В 1969 году «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке ушёл киноэпопее «Война и мир» режиссёра Сергея Бондарчука . Его самого на церемонии не было, статуэтку получила исполнительница роли Наташи Ростовой Людмила Савельева

3. В 1969 году как лучший фильм на иностранном языке на премию номинировалась лента Ивана Пырьева «Братья Карамазовы».

4. В 1972 году биографическая картина «Чайковский», снятая режиссёром Игорем Таланкиным , получила две номинации на «Оскар»: как лучший фильм на иностранном языке и как лучшая адаптация музыкальной темы.

5. В 1973 году лучшим фильмом на иностранном языке на «Оскаре» могла бы стать драма «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого

6. В 1976 году советско-японская картина Акиры Куросавы «Дерсу Узала» получила премию как лучший фильм на иностранном языке.

7. В 1979 драматичная история Станислава Ростоцкого «Белый Бим Чёрное ухо» проиграл награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

8. В 1981 году мелодрама «Москва слезам не верит» завоевала «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Режиссёра Владимира Меньшова в США не выпустили, награду получил сотрудник посольства.

9. В 1983 году лента Юрия Райзмана «Частная жизнь» получила номинацию на «Оскар».

10. В 1985 году номинировалась, но не победила драма режиссёра Петра Тодоровского «Военно-полевой роман».

11. В 1990 году короткометражный мультфильм «Корова» Александра Петрова номинировался в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

12. В 1993 году советско-французская картина, снятая Никитой Михалковым , «Урга — территория любви» уступил награду коллегам из Франции.

13. В 1995 году драма Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем» увезла «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

14. В 1997 году военная история «Кавказский пленник» Сергея Бодрова-старшего номинировалась на премию.

15. В 1998 году не выиграл фильм «Вор», созданный Павлом Чухраем . Упустил награду и мультипликационный фильм Александра Петрова «Русалка».

16. В 2000 году наконец-то получил «Оскар» художник Александр Петров за мультфильм «Старик и море».

17. В 2008 году очередную попытку получить премию совершил Никита Михалков, но фильм «12» остался без статуэтки. Не получили награду и российско-казахская картина Сергей Бодрова-старшего «Монгол» и мультфильм «Моя любовь» Александра Петрова.

18. В 20029 году мог бы получить «Оскар» Константин Бронзит за мультфильм «Уборная история — любовная история».

19. В 2015 году режиссёр Андрей Звягинцев с «Левиафаном» не получил «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

20. В 2016 году Константин Бронзит снова попытался взять премию, представив мультфильм «Мы не можем жить без космоса», но не смог.

21. В 2018 году Андрей Звягинцев с драмой «Нелюбовь» снова проиграл.