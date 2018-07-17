По «Донбассу» ударили из Москвы 

«В нашем кооперативе с правлением всегда согласны» — бессмертная цитата из фильма «Гараж» лишний раз подтвердила свою актуальность после того, как был отменен субботний кинопоказ в одноименном музее современного искусства в Москве.
В «Гараже» должны были показать фильм-участник Каннского кинофестиваля «Донбасс» Сергея Лозницы. Лозница — уроженец Белоруссии, гражданин Украины. Фильм антивоенный, не комплиментарный для обеих сторон конфликта, но особенно — для идеологов ЛДНР. Частично дотирован из госбюджета Украины.
За день до показа купившим билеты (а среди них оказалась, например, Ксения Собчак) было разослано сообщение об отмене сеанса «по техническим причинам». Удивление минимально: отмены подобных сеансов уже ждут как чего-то само собой разумеющегося, как продолжения сюжета этих «неправильных» фильмов.
В PR-службе «Гаража» «Собеседнику» в общих чертах разжевали технические причины: строительные работы, которые необходимо было провести у входа в Парк Горького (летний кинотеатр располагается неподалеку от одного из входов). Разумеется, именно в дни и часы показа украинского фильма «Донбасс» была в этом жизненная необходимость. Версию о том, что реальной причиной стало отсутствие у фильма прокатного удостоверения и соответствующее предостережение Минкульта, в «Гараже» не подтвердили, но и не опровергли.
Есть и более прагматичная версия. Зная, что у фильма Лозницы нет прокатного удостоверения, нельзя исключать, что «Гараж» и… не собирался его показывать. Скандал с вынужденной отменой по техническим причинам, за которыми все видят причины политические, — удобная форма пиара, которая может заставить продвинутую столичную публику обратить внимание на такие площадки, как «Гараж» и «Пионер» (в «Пионере» недавно заявили, а потом, дождавшись грозной бумаги от Минкульта, со скандалом отменили показ запрещенной в России «Смерти Сталина»). Двух зайцев бьют: Минкульт лишний раз возят по столу, кивая на цензуру, а площадка повышает интерес у СМИ и авторитет у протестной аудитории, которой в Москве немало.
Впрочем, даже если это так, первопричина конфликта — чиновники, выдающие или отбирающие у фильма прокатное удостоверение по своему личному усмотрению. Да, нам интересно посмотреть и украинский «Донбасс». А не только то, что прошло через идеологическое сито Мединского.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №27-2018 под заголовком «По „Донбассу“ ударили из Москвы».