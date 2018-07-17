По «Донбассу» ударили из Москвы

«В нашем кооперативе с правлением всегда согласны» — бессмертная цитата из фильма «Гараж» лишний раз подтвердила свою актуальность после того, как был отменен субботний кинопоказ в одноименном музее современного искусства в Москве.

В «Гараже» должны были показать фильм-участник Каннского кинофестиваля «Донбасс» Сергея Лозницы . Лозница — уроженец Белоруссии, гражданин Украины. Фильм антивоенный, не комплиментарный для обеих сторон конфликта, но особенно — для идеологов ЛДНР. Частично дотирован из госбюджета Украины.

За день до показа купившим билеты (а среди них оказалась, например, Ксения Собчак ) было разослано сообщение об отмене сеанса «по техническим причинам». Удивление минимально: отмены подобных сеансов уже ждут как чего-то само собой разумеющегося, как продолжения сюжета этих «неправильных» фильмов.

В PR-службе «Гаража» «Собеседнику» в общих чертах разжевали технические причины: строительные работы, которые необходимо было провести у входа в Парк Горького (летний кинотеатр располагается неподалеку от одного из входов). Разумеется, именно в дни и часы показа украинского фильма «Донбасс» была в этом жизненная необходимость. Версию о том, что реальной причиной стало отсутствие у фильма прокатного удостоверения и соответствующее предостережение Минкульта , в «Гараже» не подтвердили, но и не опровергли.

Есть и более прагматичная версия. Зная, что у фильма Лозницы нет прокатного удостоверения, нельзя исключать, что «Гараж» и… не собирался его показывать. Скандал с вынужденной отменой по техническим причинам, за которыми все видят причины политические, — удобная форма пиара, которая может заставить продвинутую столичную публику обратить внимание на такие площадки, как «Гараж» и «Пионер» (в «Пионере» недавно заявили, а потом, дождавшись грозной бумаги от Минкульта, со скандалом отменили показ запрещенной в России «Смерти Сталина»). Двух зайцев бьют: Минкульт лишний раз возят по столу, кивая на цензуру, а площадка повышает интерес у СМИ и авторитет у протестной аудитории, которой в Москве немало.

Впрочем, даже если это так, первопричина конфликта — чиновники, выдающие или отбирающие у фильма прокатное удостоверение по своему личному усмотрению. Да, нам интересно посмотреть и украинский «Донбасс». А не только то, что прошло через идеологическое сито Мединского.

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