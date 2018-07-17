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Актеры «Нелюбви» станут героями нового российского ужастика
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Актеры «Нелюбви» станут героями нового российского ужастика 

Ревизор.ru 17 июля 2018
Фото: Ревизор.ru
«Это увлекательная жанровая история, каковых у нас в кино не так уж и много», — цитируют "Известия" продюсера кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского. Режиссером фильма стал Святослав Подгаевский, известный по работе над другими российскими хоррорами: «Русалка. Озеро мертвых», «Пиковая дама: Черный обряд» и «Невеста». Новая лента расскажет о молодой семье, которая уехав на окраину города, нанимает для своей новорожденной дочери няню. Ужас в том, что сиделка оказывается древним славянским демоном. Российская драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева вышла на экраны в прошлом году. Лента одержала победу на премии «Сезар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Также она была номинирована на премии «Оскар», «Золотой глобус», «Ника». К тому же картину показали на Каннском кинофестивале. Помимо этого фильм боролся за призы Европейской и Британской киноакадемий.
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