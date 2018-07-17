Самое крупнобюджетное китайское фэнтези отозвали из проката через три дня

Самый дорогой фэнтезийный эпик китайского кинематографа «Азура» был отозван из кинотеатров после первых выходных в прокате, сообщает "Би-би-си"

Фильм с бюджетом в 750 млн юаней ($112 млн) за первые выходные после премьеры собрал меньше, чем 50 млн юаней ($7,5 млн).

Сюжет «Азуры» основан на китайской и частично буддистской мифологии. Картина рассказывает о пастухе, который стоит на страже небесного царства.

Продюсеры проекта планируют доработать киноленту и выпустить ее заново. Если и в этом случае «Азура» не найдет своего зрителя, убытки кинокомпании составят $105 млн, что станет самым громким провалом в истории мирового кинематографа.

До официальной премьеры фильма государственные СМИ дали ему весьма высокую оценку, а China Daily назвала фильм «самым ожидаемым блокбастером летнего киносезона в Китае». Однако за первые прокатные выходные «Азура» показал обратные прогнозам результаты.