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Самое крупнобюджетное китайское фэнтези отозвали из проката через три дня
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Самое крупнобюджетное китайское фэнтези отозвали из проката через три дня 

Газета.Ru 17 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Самый дорогой фэнтезийный эпик китайского кинематографа «Азура» был отозван из кинотеатров после первых выходных в прокате, сообщает "Би-би-си".
Фильм с бюджетом в 750 млн юаней ($112 млн) за первые выходные после премьеры собрал меньше, чем 50 млн юаней ($7,5 млн).
Сюжет «Азуры» основан на китайской и частично буддистской мифологии. Картина рассказывает о пастухе, который стоит на страже небесного царства.
Продюсеры проекта планируют доработать киноленту и выпустить ее заново. Если и в этом случае «Азура» не найдет своего зрителя, убытки кинокомпании составят $105 млн, что станет самым громким провалом в истории мирового кинематографа.
До официальной премьеры фильма государственные СМИ дали ему весьма высокую оценку, а China Daily назвала фильм «самым ожидаемым блокбастером летнего киносезона в Китае». Однако за первые прокатные выходные «Азура» показал обратные прогнозам результаты.
Ранее сообщалось, что режиссер Эмир Кустурица экранизирует роман Михаила Лермонтова «Герой нашего времени».
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