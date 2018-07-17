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В центре одаренных детей стартовала смена кино
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В центре одаренных детей стартовала смена кино
Вести Калининград
17 июля 2018
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Вести Калининград
За семь дней её участникам предстоит познакомиться с особенностями кинопрофессий, написать сценарий короткометражного фильма, снять его и представить жюри. Специальным гостем стал
Юрий Вяземский
, автор и бессменный ведущий игры «Умницы и умники».
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