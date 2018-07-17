Фестиваль кино под открытым небом Кинолес-2018 пройдет в Петербурге

Он будет проходить с 20 по 22 июля на пляже поселка Лисий Нос в Приморском районе города.

Зрителей ждут три дня кинопоказов под звездным небом, выступления музыкантов, пляжный волейбол и йога на заливе.

В конкурсной программе представлены картины, получившие признание на международных кинофестивалях и позитивный отклик зрительской аудитории.

В этом году впервые на фестивале будет работать образовательная площадка для начинающих кинематографистов — Кинокампус Молодежного центра союза кинематографистов Санкт-Петербурга. Участники Кинокампуса пройдут серию мастер-классов от профессионалов киноиндустрии и, объединившись в команды, создадут короткометражные фильмы.

Вход на фестиваль свободный.