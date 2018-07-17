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Первые подробности фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
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Первые подробности фильма «Хищные птицы» с Марго Робби 

Киноафиша 17 июля 2018
Фото: Киноафиша
Пока Marvel собирают очередную огромную кассу со своим новым блокбастером «Человек-муравей и Оса», DC готовят к производству свой очередной фильм. Картина «Хищные птицы», главными героями которого станут женщины во главе с Харли Квинн, обрастает новыми подробностями.
Стало известно, что помимо Харли Квинн в исполнении Марго Робби в картине также появятся следующие персонажи: Черная Канарейка, Охотница, Кассандра Кейн, офицер Рене Монтойя, а их антагонистом станет один из врагов Бэтмена, которого зрители раньше никогда не видели в экранизациях, но знают по комиксам.
Режиссером картины выступит Кэти Янь («Мертвые свиньи»), за сценарий ответственна Кристина Ходсон, а Марго Робби помимо исполнения главной роли также выступит в качестве продюсера.
Дата выхода ленты пока неизвестна.
Злата Петрова
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