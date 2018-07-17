Первые подробности фильма «Хищные птицы» с Марго Робби

Пока Marvel собирают очередную огромную кассу со своим новым блокбастером «Человек-муравей и Оса», DC готовят к производству свой очередной фильм. Картина «Хищные птицы», главными героями которого станут женщины во главе с Харли Квинн, обрастает новыми подробностями.

Стало известно, что помимо Харли Квинн в исполнении Марго Робби в картине также появятся следующие персонажи: Черная Канарейка, Охотница, Кассандра Кейн, офицер Рене Монтойя, а их антагонистом станет один из врагов Бэтмена, которого зрители раньше никогда не видели в экранизациях, но знают по комиксам.

Режиссером картины выступит Кэти Янь («Мертвые свиньи»), за сценарий ответственна Кристина Ходсон , а Марго Робби помимо исполнения главной роли также выступит в качестве продюсера.

Дата выхода ленты пока неизвестна.

Злата Петрова