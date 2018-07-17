Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган

В народном артисте Ростиславе Плятте удивительным образом сочетались любовь к розыгрышу и поразительный такт, знание пикантных анекдотов и манеры английского аристократа, мальчишеское озорство и жизненная мудрость… Памяти любимого актера канал « ТВ Центр » посвятил премьеру документального фильма «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган», который зрители увидят в воскресенье, 22 июля, в 10:35.

Там, где появлялся Ростислав Янович, сразу становилось весело. Обладатель манер английского аристократа, он обожал своими шутками вгонять в краску дам. Анекдотами от Плятта заслушивалась вся Москва. Когда артист был особенно в ударе, мог и похулиганить, но только — интеллигентно.

В тридцать лет он на спор голым купался под стенами Кремля. Молодой актер играл с коллегами в покер на интерес. Когда Плятт понял, что победа не на его стороне, то разделся и прыгнул в воду. Милиционеры шутку не оценили. Плятта задержали, составили протокол, но сообщать на работу не стали. Документ о приводе в милицию артист бережно хранил вместе с наградами и с удовольствием демонстрировал друзьям.

Последней работой Ростислава Яновича в кино стал детектив «Визит к Минотавру». Именно роль Никколо Амати, по мнению многих критиков, стала лучшей в карьере артиста. Ростиславу Яновичу Плятту было восемьдесят, когда он ушел из жизни. Но остались анекдоты о пасторе Шлаге, бархатистый голос артиста в радиопостановках, запоминающиеся киногерои. В итоге — Плятт добился своего! Он сумел нахулиганить так, что навсегда остался в истории кино и сердцах людей. Но исключительно, как интеллигент!