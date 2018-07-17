В народном артисте Ростиславе Плятте удивительным образом сочетались любовь к розыгрышу и поразительный такт, знание пикантных анекдотов и манеры английского аристократа, мальчишеское озорство и жизненная мудрость… Памяти любимого актера канал «ТВ Центр» посвятил премьеру документального фильма «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган», который зрители увидят в воскресенье, 22 июля, в 10:35.
Там, где появлялся Ростислав Янович, сразу становилось весело. Обладатель манер английского аристократа, он обожал своими шутками вгонять в краску дам. Анекдотами от Плятта заслушивалась вся Москва. Когда артист был особенно в ударе, мог и похулиганить, но только — интеллигентно.
В тридцать лет он на спор голым купался под стенами Кремля. Молодой актер играл с коллегами в покер на интерес. Когда Плятт понял, что победа не на его стороне, то разделся и прыгнул в воду. Милиционеры шутку не оценили. Плятта задержали, составили протокол, но сообщать на работу не стали. Документ о приводе в милицию артист бережно хранил вместе с наградами и с удовольствием демонстрировал друзьям.
Последней работой Ростислава Яновича в кино стал детектив «Визит к Минотавру». Именно роль Никколо Амати, по мнению многих критиков, стала лучшей в карьере артиста. Ростиславу Яновичу Плятту было восемьдесят, когда он ушел из жизни. Но остались анекдоты о пасторе Шлаге, бархатистый голос артиста в радиопостановках, запоминающиеся киногерои. В итоге — Плятт добился своего! Он сумел нахулиганить так, что навсегда остался в истории кино и сердцах людей. Но исключительно, как интеллигент!
Какое слово он попытался вывести на снегу не совсем традиционным образом? Кому из великих актрис больше всего доставалось от его шуток? Что подарил Вере Марецкой вместо букета? Для чего Плятту понадобился парик Екатерины Градовой? Что за письмо принципиально отказался подписывать? На что тратил деньги за границей? Ответы в новом документальном фильме.