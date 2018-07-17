Фото: Эван Питерс перекрасился в блондина на съемках 8 сезона «Американской истории ужасов»

Звездный каст «Американской истории ужасов» приступил к съемкам уже 8 по счету сезона, и Эван Питерс , бессменный участник актерского ансамбля сериала Райана Мерфи , продемонстрировал очередное преображение — на этот раз актер для роли перекрасился в блондина.

Напомним, 8 сезон «Американской истории ужасов» станет кроссовером 1 и 3 сезонов, а Эван Питерс, по его собственным словам, в новом сезоне будет играть парикмахера.

«Все, что я знаю — я играю парикмахера, и Джоан Коллинз — моя бабушка», рассказал Питерс в недавнем интервью Newsweek . «Мне кажется, этот сезон будет забавным, и зрителям он действительно понравится. Прошлый сезон был в этом смысле совсем другим — напряженным, почти чересчур резким».

попкорнnews