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Фото: Эван Питерс перекрасился в блондина на съемках 8 сезона «Американской истории ужасов»
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Фото: Эван Питерс перекрасился в блондина на съемках 8 сезона «Американской истории ужасов» 

Попкорн News 17 июля 2018
Фото: Попкорн News
Звездный каст «Американской истории ужасов» приступил к съемкам уже 8 по счету сезона, и Эван Питерс, бессменный участник актерского ансамбля сериала Райана Мерфи, продемонстрировал очередное преображение — на этот раз актер для роли перекрасился в блондина.
Напомним, 8 сезон «Американской истории ужасов» станет кроссовером 1 и 3 сезонов, а Эван Питерс, по его собственным словам, в новом сезоне будет играть парикмахера.
«Все, что я знаю — я играю парикмахера, и Джоан Коллинз — моя бабушка», рассказал Питерс в недавнем интервью Newsweek. «Мне кажется, этот сезон будет забавным, и зрителям он действительно понравится. Прошлый сезон был в этом смысле совсем другим — напряженным, почти чересчур резким».
попкорнnews
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