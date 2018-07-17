Кинофестиваль на Урале был отменен в связи с отсутствием финансирования 

Третий уральский открытый фестиваль российского кино «Уралкинофест», намеченный к проведению в сентябре этого года, был отменен в связи с проблемами финансирования, сообщает Информационное агентство России "ТАСС".
Презентация кинокартин российского производства, в рамках фестиваля, проходила ежегодно с 2016 года. В прошлом году на суд зрителей были представлены порядка 250 фильмов на 20 площадках области. Наряду с конкурсными проектами, гости смогли оценить проекты знаменитых режиссеров: Андрея Кончаловского, Андрея Прошкина и Эльдара Рязанова.