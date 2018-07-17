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Кинофестиваль на Урале был отменен в связи с отсутствием финансирования
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Кинофестиваль на Урале был отменен в связи с отсутствием финансирования 

Национальный Туристический Союз 17 июля 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
Третий уральский открытый фестиваль российского кино «Уралкинофест», намеченный к проведению в сентябре этого года, был отменен в связи с проблемами финансирования, сообщает Информационное агентство России "ТАСС".
Презентация кинокартин российского производства, в рамках фестиваля, проходила ежегодно с 2016 года. В прошлом году на суд зрителей были представлены порядка 250 фильмов на 20 площадках области. Наряду с конкурсными проектами, гости смогли оценить проекты знаменитых режиссеров: Андрея Кончаловского, Андрея Прошкина и Эльдара Рязанова.
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