«Свежее розы»: Елена Яковлева поделилась секретами красоты

Всенародная известность пришла к Елене Яковлевой после фильма «Интердевочка», где она сыграла даму полусвета, мечтающую о красивой жизни за рубежом. С того времени прошло почти 30 лет, а актриса по-прежнему радует глаз. Многие удивляются, как звезде удается выглядеть свежее розы.

Яковлева приехала на фестиваль «Славянский базар», где пообщалась с журналистами и поделилась секретом своей молодости. Актриса призналась, что не считает нужным скрывать свой возраст. Елене 57 лет, она уже пенсионерка.

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Елена Яковлева: «Визиты к врачам оттягиваю, надеюсь, все само пройдет»Знаменитая актриса в интервью «Телепрограмме» призналась, что, хоть и играет на экране медика, к своему здоровью относится чересчур легкомысленно. При этом ее не столько смущает этот факт, сколько категория, к которой причисляют людей, вышедших на пенсию. Актриса призналась, что, услышав, что пенсионный возраст называют периодом «дожития», она была шокирована. Тем не менее, это дало стимул с большим вниманием отнестись к уходу за собой, чтобы бороться с возрастными изменениями.

Судя по всему, звезде это удается. Елена призналась, что на пластику у нее категорически нет времени из-за плотного рабочего графика, так как она требует долгого восстановления. А вот если у нее выпадает несколько свободных дней, то она не пренебрегает уколами красоты — мезотерапией или плазмолифтингом, пишет сайт Dni.ru.