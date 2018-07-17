Минкульт, букеры, НДС и киносреда: интервью с букером и исполнительным директором кинотеатра «Боа Джюс» Алексеем Коропским

После первого интервью с Александром Федоровым мы получили очень позитивный отклик и благодарность от людей, которым наконец объяснили многие аспекты работы кинотеатра. Киноафиша. Инфо решила продолжить эту тему и на это раз обратилась к исполнительному директору кинотеатра «Боа Джюс», букеру кинотеатров «Нептун» во Владивостоке, «Аврора» в Спасск-Дальнем и «Космос» в Арсеньеве, а также создателю проекта и телеграм-канала Киносреда Алексею Коропскому.

Расскажите, пожалуйста, как Вы попали в кинобизнес и как долго вы в нем находитесь?

Наверное, тут я буду не очень оригинален. В кинобизнес я попал случайно, случилось это лет 10 назад. А может и больше. Просто так получилось, что у меня возникла идея провести одно мероприятие вместе с интернет-компанией, в которой я тогда работал. И как-то все завертелось, мы начали проводить совместные показы, премьерные мероприятия. И вот я уже работаю не с интернет компанией, а с кинотеатром. И как-то вот всё пошло по наклонной…

Дали попробовать один раз, а потом затянуло?

Да, первый раз бесплатно, а потом уже начинают платить за это. Ничего такого, через постель я не проходил (смеется).

За 10 лет опыта обнаружили ли вы какие-то подводные камни в работе кинотеатров? Что самое сложное в этой работе?

В работе кинотеатра много разных сторон, у всех свои сложности и стоит разделять техническую часть, общепит и работу с клиентами. В принципе, самым большим препятствием для работы и показов является государство. Оно вмешивается в бизнес кинопоказов, на мой взгляд, не имея на это никаких оснований. Сейчас мы видим компании, а именно кинотеатры, которые были созданы целиком на частные деньги, и государство, получившее свою долю в виде налогов, указывает, каким образом этим компаниям зарабатывать, какое кино показывать, когда и как. Это справедливо по отношению к тем кинотеатрам, которые получают финансовую поддержку от государства, но что касается частных кинотеатров — их решения похожи на поведение слона в посудной лавке. И сейчас, наверное, это главная помеха для нормальной работы.

Алексей Коропский на Кинотавре

Вы работаете букером сразу для нескольких кинотеатров. Можете рассказать, в чём секрет работы букера и какими навыками нужно обладать для этой работы?

Букер — это вообще такое очень интересное слово. Я не слишком люблю его использовать, потому что оно не имеет четкого определения. В данном случае мы говорим о человеке, ответственном за репертуарное планирование кинотеатра. Проще говоря, этот человек решает, когда и что показывать. В то же самое время букерами называют людей, которые со стороны больших студий контактируют с ними и решают, в каком объеме показывать тот или иной фильм. Также букерами называют тех, кто покупает кино на фестивалях и кинорынках. Но если говорить про букера в кинотеатре, то у него нет большой свободы для маневра. Потому что в России, как и везде, существует график релизов. То есть у каждого фильма, выходящего в прокат, есть дата премьеры. И насколько бы ты ни был творческим и профессиональным, ты никогда не сможешь выпустить фильм раньше даты. При этом еженедельно на экраны страны выходят чуть ли не десятки фильмов, и задача букера — определить, какие фильмы для аудитории «зайдут», ну и, конечно же, нельзя забывать об искусстве, потому что иногда хочется и для души что-то делать.

Вы сказали, что название «букер» достаточно расплывчатое. Можно ли как-то по-другому назвать этого специалиста?

У нас эти люди называются менеджерами по репертуарному планированию, если это коммерческая структура. Если это государственная структура, то это будет какой-нибудь заместитель директора по репертуару, что-то такое. А в индустрии принято слово букер.

Но букеров нигде не учат…

— Да! На букеров нигде не учат — это правда!

Какими знаниями и навыками должен обладать букер?

В идеале букер должен быть подкованным в кинобизнесе человеком, насмотренным, который очень хорошо во всём этом разбирается. Который может поддержать беседу о творчестве любого режиссёра. И вместе с этим он должен заранее просчитать, как спланированная рекламная кампания фильма скажется на его сборах на конкретной площадке, а не только в целом. Также он умеет разграничивать свои вкусы от предпочтений публики.

Но, что важнее, особенно для кинотеатров с маленьким количеством залов или для маленьких сетей, нужно обладать способностями переговорщика, дипломата, даром убеждения и склонностью к анализу. Потому что именно основываясь на анализе цифр предыдущих сборов, можно договариваться и убеждать людей по ту сторону в том, что именно такой формат подходит для той или иной площадки. Хотя, конечно, плох тот солдат, что не мечтает стать генералом, так и плох тот малозальный кинотеатр, который не хочет превратиться в большую сеть.

Я так понимаю, что человек с улицы не придёт на эту работу?

Дело в том, что когда открываются новые кинотеатры, букерами часто становятся люди со стороны, которые не очень понимают специфику бизнеса, не знают с какой стороны подойти. Я консультировал людей, открывающих кинотеатр и прекрасно понимаю, что это люди с огромными, бешенными глазами, которые не понимают, куда податься и с чего начать.

Все букеры — люди, пришедшие из других профессий. И зачастую бывает так, что букерами становятся вынужденно. Условно говоря, какому-то кинотеатру нужно заключить договор с дистрибьюторами. И эти обязанности достаются, например, бухгалтерии. Потом решают — вот у нас есть администратор, давайте он будет этим заниматься. Очень много смешных ситуаций бывает. До того момента, пока не находят действительно профессионального человека, который не первый год на рынке и представляет всю специфику профессии.

Конечно, на сайтах такой вакансии нет, но я думаю, что сама по себе потребность в этой профессии есть. Просто далеко не все ещё и знают о ней. Поэтому я надеюсь, что может быть кто-нибудь прочитает это интервью и поймет, что им нужен я (смеется)!

Алексей Коропский на показе Киносреды

По поводу общей работы кинотеатра — были ли какие-то курьезные случаи?

Такого всегда много случается. Любая работа неизбежно приводит к каким-то смешных штукам. В основном, кинотеатры, с которыми я работаю находятся в малых городах. У жителей провинциальных малых городов есть некоторые предрассудки. Часто можно услышать жалобу о том, что «Везде так, а у нас не так». Был один случай с женщиной, которая устроила огромнейший скандал. Кажется, это было на фильме «Последний богатырь». Она пришла на него и стала предъявлять претензии, что мы показываем фильм в 2D, кричала, что во всех других городах фильм идёт в 3D, а у нас видите ли в 2D, вечно у нас всё не так. Тут стоит отметить, что фильм вообще выпущен в 2D, но я предложил сотрудникам выдать ей очки, чтобы она в них смотрела, если уж ей так интересно.

Бывали случаи и с нашей стороны курьезные, когда контролеры заработаются и выдадут 3D очки перед сеансом, а фильм в 2D. Люди послушно берут очки, сидят и смотрят. Я думаю, такие случаи бывали во всех кинотеатрах. Помню, ещё как-то один мужчина молодой был под какими-то сильнодействующими веществами и начал внимательно ходить по кинотеатру, прислоняться к стенам и на глаз измерять их кривизну. Когда я спросил его, что он делает, он сказал, что строил этот кинотеатр и сейчас контролирует насколько ровно всё построено. Самое смешное, что это был кинотеатр, за созданием которого я наблюдал с нуля и этот человек, естественно, там не работал. Но наблюдать за ним было смешно. Потом, правда пришлось его выпроводить, потому что он перешел некоторые рамки.

Вы работаете с несколькими кинотеатрами по разным городам. Есть ли какие-то отличия? Может, где-то работать проще…

Отличия есть. Можно проследить, конечно, больше общих тенденций. Потому что в рамках регионов зрители и их предпочтения не слишком сильно отличаются друг от друга. Но кое какие отличия есть. Один из моих кинотеатров, например, показывает сборы значительно больше, чем другие. При этом количество населения в городе примерно такое же, как и в других. Это какая-то аномальная зона и, естественно, все дистрибьюторы это видят. В связи с этим часто бывают ситуации, когда у меня нет возможности поставить какой-то фильм, либо я не вижу финансовой целесообразности в этом и мне говорят — давайте поставим хотя бы в этот город. Видимо там есть какая-то кинематографическая точка притяжения. Где-то лучше работают мультфильмы, какой бы анимационный фильм ты ни поставил, он всегда выстрелит, где-то лучше работают фильмы ужасов…

Конечно, общее правило в том, что в малых городах востребованы именно те фильмы, которые, как я обычно говорю, рекламируют на Первом канале. Если фильм не рекламируется на федеральных каналах, то работать с ним большого смысла нет. Но это никак не характеризует жителей этих городов. У меня есть теория, что количество зрителей, скажем так, неблокбастерного кино, везде одинаково в процентном соотношении. Условно, пусть будет одна десятая процента от всех зрителей. Для города-миллионника это будет тысяча человек примерно, а в городе с населением 100 тысяч человек — их будет 10. Исходя из этого в малых городах работа строится на блокбастерах.

К сожалению, в последние годы зрительское поведение изменилось. Если раньше для зрителей хватало просто Джонни Деппа в любом фильме для того, чтобы он собрал кассу, то теперь это не работает. Сначала был перелом на франшизы, потом и они перестали собирать, и включились фильмы по комиксам. Интересно, конечно, наблюдать за всеми этими тенденциями. Иногда я даже пускаюсь в какие-то рассуждения, думаю о том, куда всё это движется.

Алексей Коропский

А какие тенденции развития у наших кинотеатров?

Тенденция сейчас ниспадающая. Когда СМИ говорит нам о том, что фильм преодолел отметку в 500 миллионов рублей на Российском рынке или миллиард, это всё цифры большие. Но если посмотреть маленькие кинотеатры, то сборы хорошо если средние, а иногда они просто удручающие. Создается ощущение, что у населения действительно закончились деньги или вот-вот закончатся. Кино перестает быть самым доступным видом досуга, оно проигрывает по всем фронтам другим конкурентам, которые борются за свободное время людей. Плюсом ко всему идут новости от государства, связанные с поднятием тех или иных налогов.

Недавно я читал какую-то аналитическую статью о подъеме ставки НДС. Там было сказано, что изменения не сильно скажутся на ценах и на бизнесе в целом. Ребята каким-то хитрым способом подсчитали, что подъем НДС на 2% всего лишь будет стоить каждому человеку где-то 380 рублей в месяц. И меня это немного возмутило. Говорить, что это не скажется на бизнесе, достаточно опрометчиво. Потому что в России сейчас порядка полутора посещений кинотеатра на человека в год. Представьте человека, который ходит в кино один раз в год, и тут у него ещё и ежемесячно отнимают сумму равную одному походу в кинотеатр. Будет ли он от этого ходить в кино чаще? Не думаю. Поэтому на бизнесе это скажется в первую очередь.

А еще что-то наблюдается?

Современному кинопоказу в России где-то 20 лет. И, по идее, уже должно вырасти поколение, привыкшее ходить в кино. Но увеличения среднего возраста зрителя не происходит. К нам также ходит более молодое поколение. И когда у нас ядерная аудитория моложе 18 лет, а на фильмах стоят ограничения 18+, это тоже ударяет по кинопоказам.

Давайте о приятном. Расскажите о проекте «Киносреда». В чём была цель создания?

«Киносреда» — это был мой самый первый и любимый проект, связанный с кино. Это было больше 10 лет назад. Это было то, что сейчас принято называть киноклубом. Клубные показы, но они значительно отличались от всего того, что было. Кинопоказ состоял из двух частей: короткометражный и полнометражный фильм. При этом я показывал ленты, никогда не выходившие в России, причем на русском языке в моем переводе. И было немало случаев, когда я напрямую связывался с режиссёрами или продюсерами фильмов, кино было не голливудское, авторское, национальное. Многие приходили, не зная, что я буду показывать, потому что доверяли моему выбору. Очень часто это кино было показанно на русском языке в первый раз.

Показ киносреды

Проект просуществовал и позднее я понял, что он изжил себя в том виде, в котором был. И я закрыл его. Не так давно «Киносреда» возродилась вновь, но немного в другом виде. Под этим названием у меня есть канал в телеграме. Это такие субъективные заметки о кино.

А в чём цель? Просто хочется делиться или донести что-то до людей?

Цель, наверное, в первую очередь — самовыражение, а когда оно находит отклик у других людей — это очень приятно. Даже если бы у меня был один читатель, я был бы рад. Но так получилось, что читателей у меня больше, и всегда здорово, когда кто-то пишет мне в личку сообщения с положительными отзывами, обсуждает что-то. Здорово, когда получается диалог, взаимные эмоции, а еще лучше, когда получается привлечь внимание читателей к каким-то неочевидным фильмам. Я очень хочу в итоге возродить кинопоказы и показывать зрителям что-то новое, как раньше.

У вас есть любимый фильм? Который вы можете порекомендовать, тот, который стоит посмотреть всем.

— «Касабланка» (смеется). У меня очень много любимых фильмов и это проблема. Если бы был один или два, я бы отвечал сходу. А когда мне задают такие вопросы, я сразу забываю всё, что я смотрел. Конечно, у меня есть фильмы, которые я часто пересматриваю. Например, фильмы Георгия Данелия — «Мимино» и «Кин-дза-дза», люблю «Собачье сердце», «Касабланку», фильмы Эдгара Райта — «Трилогия Корнетто»: «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые», «Армагеддец». Много фильмов, очень много. Наверняка, после нашего с вами разговора я задумаюсь о других фильмах и буду возмущаться, что назвал вам именно эти.

Беседовала Екатерина Штифель