Названы самые высокооплачиваемые знаменитости

Авторитетное издание "Forbes" опубликовало свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Первое место было по праву отдано американскому боксеру Флойду Мейвезеру за прибавление к его доходам еще $285 млн за год.

А что касается актеров, то они тоже не отстают. Джордж Клуни занял в рейтинге почетное второе место со своими $239 млн Актер пополняет свой счет не только благодаря съемкам — удачные вложения средств тоже приносят свой вклад.