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Названы самые высокооплачиваемые знаменитости
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Названы самые высокооплачиваемые знаменитости 

Рамблер 17 июля 2018
Фото: depositphotos.com
Авторитетное издание "Forbes" опубликовало свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей.
Первое место было по праву отдано американскому боксеру Флойду Мейвезеру за прибавление к его доходам еще $285 млн за год.
А что касается актеров, то они тоже не отстают. Джордж Клуни занял в рейтинге почетное второе место со своими $239 млн Актер пополняет свой счет не только благодаря съемкам — удачные вложения средств тоже приносят свой вклад.
На пятом месте оказался Дуэйн Джонсон. Его капитал оценивается в $124 млн Значительно меньше, чем у Клуни, но тоже неплохо, не так ли?
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