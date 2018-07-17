Эксперт объяснил рост популярности российского кино

За первое полугодие 2018 года доля отечественного кино в сборах прокатчиков составила 37,5 процента. По сравнению с европейским рынком больше смотрят только французское кино — такой успех объясняется выросшим качеством российских лент, заявил в эфире Радио « Комсомольская правда » киноэксперт Александр Нечаев

Он напомнил, что впервые за январь-февраль 2018 года доля от сборов российского кино превысила 50 процентов — сейчас эта цифра стала несколько меньше, однако всё равно остаётся на высоком уровне.

«Только по сравнению с прошлым годом сборы увеличились на 58 процентов. Такой успех объясняется рядом факторов. Во-первых, наше кино стало намного более совершенным с технической точки зрения», — сказал Нечаев.

Кроме того, эксперт указал на то, что многие современные ленты русских режиссёров рассказывают о межпоколенческих связях.

«Таким образом, молодые люди, когда смотрят эти картины, понимают, что у них с родителями есть общее прошлое. И за него не стыдно», — отметил он.