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Эксперт объяснил рост популярности российского кино
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Эксперт объяснил рост популярности российского кино 

Парламентская газета 17 июля 2018
Фото: Парламентская газета
За первое полугодие 2018 года доля отечественного кино в сборах прокатчиков составила 37,5 процента. По сравнению с европейским рынком больше смотрят только французское кино — такой успех объясняется выросшим качеством российских лент, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» киноэксперт Александр Нечаев.
Он напомнил, что впервые за январь-февраль 2018 года доля от сборов российского кино превысила 50 процентов — сейчас эта цифра стала несколько меньше, однако всё равно остаётся на высоком уровне.
«Только по сравнению с прошлым годом сборы увеличились на 58 процентов. Такой успех объясняется рядом факторов. Во-первых, наше кино стало намного более совершенным с технической точки зрения», — сказал Нечаев.
Кроме того, эксперт указал на то, что многие современные ленты русских режиссёров рассказывают о межпоколенческих связях.
«Таким образом, молодые люди, когда смотрят эти картины, понимают, что у них с родителями есть общее прошлое. И за него не стыдно», — отметил он.
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