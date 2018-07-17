Ещё
Белорусский фильм получил четыре приза на кинофестивале в Марселе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Белорусский фильм получил четыре приза на кинофестивале в Марселе 

Российская Газета 17 июля 2018
Фото: Российская Газета
Разве что только пушки знаменитого замка ИФ, расположенного в миле от морского порта, не салютовали накануне праздничной канонадой в честь грандиозной победы на Международном кинофестивале в Марселе автора белорусского фильма «Завтра» Юлии Шатун.
Полнометражный дебют этой восходящей звезды национального кинематографа был представлен на международном конкурсе, конкурсе дебютных фильмов и конкурсе ассоциации французских кинотеатров GNCR. А дальше самое время начать загибать пальцы. Картина удостоилась 16 июля, во-первых, Приза за лучший дебютный фильм. Кроме того, ей вручен Приз имени Рено Виктора, она удостоилась упоминания имени Жоржа де Борежара и специального упоминания жюри «Надежда Марселя». Четыре награды, как говорится, в «одном флаконе». Пресса дублирует свои восхищения: единственная фестивальная лента, получившая такое количество наград в Марселе в этом году.
Правда, у французского дебютанта в этом месяце уже была возможность заявить о себе зрителям в специальной программе «Фильмы СНГ» на армянском кинофестивале «Золотой абрикос». Она была среди достойных конкурентов: картины «Довлатов» Алексея Германа-младшего, «Кентавр» Актана Арыма Кубата и «Салют-7» Клима Шипенко.
Напомним, что в 2017 году фильм был признан лучшей игровой картиной в национальном конкурсе «Лістапад» и стал первой белорусской картиной, которой удалось войти в международный конкурс кинодебютов «Молодость на марше».
Если кратко пересказывать сюжет картины, то это, скорее всего, так называемая «проза жизни». Речь идет о жизни бывшего учителя английского из провинциального города. У него есть жена, сын, который учится в столице, незаконченный ремонт и лотерейный билет, который на несколько секунд дает ему шанс помечтать. В основу фильма, не скрывает режиссер, легла история ее родителей в родном Мозыре, население которого — чуть больше 100 тысяч человек. Даже сценарные диалоги Юлия списывала со слов своих родителей.
Сама режиссер, сценарист и продюсер окончила Белорусский университет культуры и искусств по специальности «Прикладная культурология». Живет в Минске и уже работает над новым проектом, подробности о котором пока держит в секрете.
"Завтра" — ее дебютный полнометражный фильм, который выйдет на белорусские экраны в конце лета.
Российская Газета: последние новости
Американская киноакадемия утвердила белорусский оскаровский комитет Народная артистка Киргизии отметит двойной юбилей Илон Маск опубликовал видео из затопленной пещеры в Таиланде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку8
Ляпы в советских мультиках3
Названо самое популярное видео 90-х11
Шнуров узнал о выставке сына и удивился1
«Больше страсти»: 35-летняя Ходченкова утерла нос завистникам
Видео
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение