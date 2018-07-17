Белорусский фильм получил четыре приза на кинофестивале в Марселе

Разве что только пушки знаменитого замка ИФ, расположенного в миле от морского порта, не салютовали накануне праздничной канонадой в честь грандиозной победы на Международном кинофестивале в Марселе автора белорусского фильма «Завтра» Юлии Шатун.

Полнометражный дебют этой восходящей звезды национального кинематографа был представлен на международном конкурсе, конкурсе дебютных фильмов и конкурсе ассоциации французских кинотеатров GNCR. А дальше самое время начать загибать пальцы. Картина удостоилась 16 июля, во-первых, Приза за лучший дебютный фильм. Кроме того, ей вручен Приз имени Рено Виктора, она удостоилась упоминания имени Жоржа де Борежара и специального упоминания жюри «Надежда Марселя». Четыре награды, как говорится, в «одном флаконе». Пресса дублирует свои восхищения: единственная фестивальная лента, получившая такое количество наград в Марселе в этом году.

Правда, у французского дебютанта в этом месяце уже была возможность заявить о себе зрителям в специальной программе «Фильмы СНГ» на армянском кинофестивале «Золотой абрикос». Она была среди достойных конкурентов: картины «Довлатов» Алексея Германа-младшего, «Кентавр» Актана Арыма Кубата и «Салют-7» Клима Шипенко

Напомним, что в 2017 году фильм был признан лучшей игровой картиной в национальном конкурсе «Лістапад» и стал первой белорусской картиной, которой удалось войти в международный конкурс кинодебютов «Молодость на марше».

Если кратко пересказывать сюжет картины, то это, скорее всего, так называемая «проза жизни». Речь идет о жизни бывшего учителя английского из провинциального города. У него есть жена, сын, который учится в столице, незаконченный ремонт и лотерейный билет, который на несколько секунд дает ему шанс помечтать. В основу фильма, не скрывает режиссер, легла история ее родителей в родном Мозыре, население которого — чуть больше 100 тысяч человек. Даже сценарные диалоги Юлия списывала со слов своих родителей.

Сама режиссер, сценарист и продюсер окончила Белорусский университет культуры и искусств по специальности «Прикладная культурология». Живет в Минске и уже работает над новым проектом, подробности о котором пока держит в секрете.

"Завтра" — ее дебютный полнометражный фильм, который выйдет на белорусские экраны в конце лета.