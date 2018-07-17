НТВ продал права на показ сериала «Хождение по мукам» греческому телеканалу

НТВ продал права на показ российского сериала «Хождение по мукам» на греческом телеканале ERT3, сообщает пресс-служба телеканала.

«Греческий телеканал ERT3 приобрёл права на показ сериала «Хождение по мукам»», — говорится в сообщении.

На данный момент ведутся переговоры о приобретении прав на показ сериала «Хождение по мукам» в более чем десяти странах. Дистрибуцией проекта на мировом рынке занимается Dori Media Group.