НТВ продал права на показ сериала «Хождение по мукам» греческому телеканалу 

НТВ продал права на показ российского сериала «Хождение по мукам» на греческом телеканале ERT3, сообщает пресс-служба телеканала.
«Греческий телеканал ERT3 приобрёл права на показ сериала «Хождение по мукам»», — говорится в сообщении.
На данный момент ведутся переговоры о приобретении прав на показ сериала «Хождение по мукам» в более чем десяти странах. Дистрибуцией проекта на мировом рынке занимается Dori Media Group.
«Хождение по мукам» — экранизация романа-эпопеи Алексея Толстого с одноименным названием, повествующем о переломных для России событиях 1914-1919 годов. Премьера 12-серийного художественного фильма состоялась на НТВ в ноябре 2017 года в дни столетия Великой Октябрьской революции.