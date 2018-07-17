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НТВ продал права на показ сериала «Хождение по мукам» греческому телеканалу
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НТВ продал права на показ сериала «Хождение по мукам» греческому телеканалу 

Rambler News Service 17 июля 2018
НТВ продал права на показ российского сериала «Хождение по мукам» на греческом телеканале ERT3, сообщает пресс-служба телеканала.
«Греческий телеканал ERT3 приобрёл права на показ сериала «Хождение по мукам»», — говорится в сообщении.
На данный момент ведутся переговоры о приобретении прав на показ сериала «Хождение по мукам» в более чем десяти странах. Дистрибуцией проекта на мировом рынке занимается Dori Media Group.
«Хождение по мукам» — экранизация романа-эпопеи Алексея Толстого с одноименным названием, повествующем о переломных для России событиях 1914-1919 годов. Премьера 12-серийного художественного фильма состоялась на НТВ в ноябре 2017 года в дни столетия Великой Октябрьской революции.
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