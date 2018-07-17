Почему стоит смотреть фильмы ужасов

6 причин, почему ужастики отлично подходят для того, чтобы стать ближе.

1. Можно прикоснуться к тому, кто вам симпатичен, без лишних размышлений о том, уместно это или нет. Ученые доказали, когда нервы на пределе, людям нравится, чтобы их погладили или просто подержали за руку.

2. Когда мы чувствуем себя уязвимыми, четче проявляются наши слабые стороны. Совместный просмотр фильмов ужасов поможет вам узнать много полезного друг о друге.

3. В фильмах ужасов очень много страшных ситуаций и неадекватного поведения. Посмотрите, как ваши друзья и знакомые реагируют на это. Если они с невозмутимым видом смотрят на кишки в банке и отрубленную голову в холодильнике и не возмущаются, когда маньяк-психопат неделями мучает жертву в подвале, забирайте свой попкорн и двигайтесь по направлению к выходу.

4. После фильма ужасов еще долго можно не искать мучительно тему для разговора, вам точно будет что обсудить. Почему главный герой, как водится, все-таки пошел в темноту проверять, что издает странные звуки? Зачем выходить из дома, если очевидно, что на улице опасность? Можно ли было спастись всем?..

5. На примере ситуаций их фильмов ужасов можно увидеть, кто и как решает проблемы, впадает ли в панику или, наоборот, действует решительно и уверенно в непонятной обстановке.

6. Фильмы ужасов идеальны для свиданий, ведь вы не останетесь в одиночестве после просмотра и не будете лежать, прислушиваясь в ужасе к каждому незнакомому шороху.