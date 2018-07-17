Александр Петров: «С появлением виртуальной реальности управлять сознанием людей становится просто»

Сюжет современной версии школьной картины «Доживем до понедельника» замысловат: в одной из небольших школ Санкт-Петербурга в разгар учебного дня из окна выбрасывается учитель английского языка и классный руководитель одиннадцатого класса. Чтобы выяснить, самоубийство это или убийство, капитану Игорю Крюкову , которого сыграл Артем Ткаченко , предстоит познакомиться с классом и его лидером Барковским, с ролью которого прекрасно справился Александр Петров . А также распутать обстоятельства гибели одной из учениц и изучить правила компьютерной игры «Sпарта». Он пытается выяснить, чем может обернуться простое социологическое исследование, если его проводит человек, умело манипулирующий сознанием своих одноклассников. Вот только получается так, что когда Крюков понимает истинную суть происходящего — его собственная жизнь меняется навсегда, а смерть оказывается только началом трагедии.

Над сериалом работал режиссер Егор Баранов , снявший такие известные фильмы, как «Фарца», «Гоголь» и «Саранча». Именно он и был человеком, который показывал и рассказывал актерам, что значат сегодняшние компьютерные игры. Он хотел, чтобы аватары героев и весь компьютерный мир отличались от реального, поэтому сделал игру чуть примитивнее по графике, чем сегодняшние компьютерные игрушки. «Егор был инициатором, — вспоминает актер Александр Петров. — Все придумал и показывал нам, как нужно существовать в виртуальном пространстве и немного странно двигаться. „Sпарта“ — это название компьютерной игры, на которой держится сюжет и завязка истории. Съемки были очень трудные. Во главе стоит история про компьютерную игру, про вымышленный мир, который люди придумали и создали, и насколько он опасен для нашего мозга и нашего сознания. Мозг воспринимает это как реальность. Это тема настолько же актуальная, насколько на самом деле страшная. С появлением виртуальной реальности управлять сознанием людей, особенно молодых, становится крайне просто. Я с большим удовольствием буду смотреть этот сериал, чтобы самому ответить на некоторые вопросы».

Поскольку, по словам режиссера, картина изначально задумывалась как проект достаточно сложный эмоционально, было принято решение: тинейджеров сыграют профессиональные актеры — студенты и выпускники театральных заведений.

Известный актер Артем Ткаченко полностью согласен с режиссером: «Sпарта» — это детективный триллер, который получился довольно жестким, — уверен он. — Я играю полицейского, расследующего череду неприятных происшествий, которые произошли в школе. Роль очень интересная. У моего героя непростая судьба. В сериале несколько сюжетных линий, мой персонаж разбирается в сложных жизненных ситуациях и параллельно пытается раскрыть цепочку преступлений".

Кстати, это одна из немногих положительных ролей актера, которому обычно предлагают играть мерзавцев и проходимцев. «Вообще в этом фильме я предстану в несколько непривычной для себя роли, потому что играю положительного персонажа, — поделился Артем. — В последнее время мне доставались отрицательные герои, и уже сложился некий стереотип в отношении моего амплуа».

Нельзя не отметить саундтрек к фильму. Музыку к сериалу написал композитор Ryanotter. Этот европейский музыкант и диджей русского происхождения в последнее время очень часто работает как кинокомпозитор. Это он написал музыку к «Климу», «Методу», «Фарце», «Саранче», «Гоголю».

«У нас получился суперсовременный острый проект в том числе благодаря саундтреку Ryanotter и прекрасной работе оператора Юрия Коробейникова , который сделал отличную картинку, — уверен Артем Ткаченко. — Это молодежная история, потому что основные действующие лица школьники. Но, как я думаю, мы сможем заинтересовать и широкую аудиторию, в том числе и женскую, ведь в фильме есть и любовная линия».

Если говорить о роли Артема, то у него было настолько максимальное погружение в предлагаемые обстоятельства, что в определенный момент Ткаченко почувствовал себя плохо. Его герой по сюжету физически нездоров. Он пережил инсульт. Поэтому актер подошел к подготовке роли крайне серьезно и достаточно ответственно. Он встречался с врачами и максимально подробно узнавал о симптомах и последствиях болезни. «У меня было ощущение, что я просто разваливаюсь, — рассказывал Ткаченко. — Но все обошлось. Я справился».