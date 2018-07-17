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Поп на мото 

Собака.ru 17 июля 2018
Фото: Собака.ru
Отец Иоанн служит при храме святого Александра Невского в Челябинске, но в свободное время предпочитает косуху, бандану и мотоцикл Honda.
На днях Иван Карабидович (мирское имя священника-байкера) отправился в мото-пробег по России, чтобы снять документальный фильм о сельских пастырях. Мотопробег «Путями Твоими» рассчитан две недели и завершится к 30 июля.
Во время мотопробега мото-поломник планирует посещать действующие и разрушенные православные храмы, служить Литургии и молебны. В каждом из крупных городов маршрута колонну мотопробега будут встречать на мотоциклах другие члены Мотосообщества Православного Духовенства и на время присоединяться к мотопробегу.
В качестве информационной поддержки планируется привлечь профессионального режиссёра-документалиста и отснять фильм о самом путешествии и о нуждах православных приходов в отдалённых местах. Обязательно будут представлены реквизиты всех посещенных храмов для целевых пожертвований на строительство, реставрацию и просто поддержку приходской жизни. Кадры из этого фильма так же станут основой для православного мотокалендаря «Путями Твоими / 2019».
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