Поп на мото

Отец Иоанн служит при храме святого Александра Невского в Челябинске, но в свободное время предпочитает косуху, бандану и мотоцикл Honda.

На днях Иван Карабидович (мирское имя священника-байкера) отправился в мото-пробег по России, чтобы снять документальный фильм о сельских пастырях. Мотопробег «Путями Твоими» рассчитан две недели и завершится к 30 июля.

Во время мотопробега мото-поломник планирует посещать действующие и разрушенные православные храмы, служить Литургии и молебны. В каждом из крупных городов маршрута колонну мотопробега будут встречать на мотоциклах другие члены Мотосообщества Православного Духовенства и на время присоединяться к мотопробегу.

В качестве информационной поддержки планируется привлечь профессионального режиссёра-документалиста и отснять фильм о самом путешествии и о нуждах православных приходов в отдалённых местах. Обязательно будут представлены реквизиты всех посещенных храмов для целевых пожертвований на строительство, реставрацию и просто поддержку приходской жизни. Кадры из этого фильма так же станут основой для православного мотокалендаря «Путями Твоими / 2019».