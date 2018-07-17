Зонтик Путина …и другие зонтики

Главный хит 2007 года, сделавший имя певице Рианне. Интересно, что песня была написана с расчетом на Бритни Спирс , но после того, как Бритни посчитала ее ненужной для своего альбома, ее отдали миниатюрной красотке с Барбадоса. «Сейчас идет дождь, сильный как никогда… Иди, скорее, ко мне под зонтик!» У этого «Зонтика» есть несколько десятков каверов — ее перепевали и Мэнди Мур , и Manic Street Preachers, и пародийная команда Vanilla Sky.

Кадр из фильма

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Пьер Ришар : «Я не Ален Делон , поэтому женщин приходилось соблазнять юмором»В те времена, когда советский зритель ходил в кино «на Пьера Ришара», «Укол зонтиком» был одним из самых популярных фильмов. Актер-неудачник Грегуар Леконт пробуется на роль наемного убийцы, но неожиданно должен стать убийцей и в реальной жизни, уколов отравленным зонтиком торговца оружием из Сен-Тропе. Интересно, что фильм основан на реальных событиях: в 1978-м в Лондоне был убит болгарский диссидент Георгий Марков — агенты болгарских спецслужб использовали для этого зонтик с ядом.

«Погода в доме» (песня Ларисы Долиной)

Вы, конечно, помните эту песню: «…Есть я и ты, а все, что кроме легко уладить с помощью зонта». Изначально она называлась «Прогноз погоды», и предназначалась для исполнения мужчиной (например, Львом Лещенко ). Но однажды ее автор, Михаил Танич , позвонил своей подруге Ларисе Долиной, и услышал рыдания в телефонной трубке — Лариса только что поссорилась с мужем. Танич, чтобы утешить подругу, стал декламировать ей стихи, и Долина попросила немного поправить песню «под нее». Результат вы знаете — «Погода в доме» прозвучала сначала в «Песне года», а потом стала народным шлягером.

Зонтик Мэри Поппинс

Кадр из фильма

Если Карлсон летает с помощью маленького пропеллера, то Мэри Поппинс изящно перемещается в пространстве с помощью английского зонтика. «…И вот Мэри Поппинс натянула белые перчатки и сунула под мышку зонтик: дождя не было, но у зонтика такая замечательная ручка, что просто нельзя оставлять его дома. И вы бы не оставили, будь у вас на зонтике вместо ручки голова попугая».

Зонт Оле-Лукойе

Когда малыш засыпает, маленький человечек по имени Оле-Лукойе раскрывает над ним один из двух зонтиков: если детка вела себя хорошо, зонт будет разноцветным, и принесет красивые сны, если плохо — будет черным, без картинок, и малыш во сне ничего не увидит. Кстати, в переводе имя героя означает «Закрой глазки».

«Шербургские зонтики» (1964)

Кадр из фильма