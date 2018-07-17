Американская киноакадемия утвердила белорусский оскаровский комитет

Белорусский оскаровский комитет единодушно признан своими коллегами из Американской академии кинематографических искусств и наук, что вытекает из сообщения БЕЛТА, которое сегодня официально подтвердил представитель киностудии «Беларусьфильм» Юрий Игруша.

Он пояснил, что по регламенту американской академии, членами национальных комитетов могут быть «представители любых кинематографических профессиональных организаций, отражающих интересы национального кинематографа». Регистрация аналогичного комитета в государственных органах и учредительные документы в этом случае не нужны.

В состав белорусского комитета входят художественный руководитель киностудии Игорь Поршнев, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский, начальник отдела маркетинга, реализации и рекламы киностудии Юрий Игруша, программный директор ММКФ «Лiстапад» Игорь Сукманов, режиссер-документалист Виктор Аслюк , член Европейской киноакадемии Светлана Савчик и продюсер Валерий Дмитроченко.

Юрий Игруша обратил внимание, что появившаяся ранее в СМИ информация о выдвижении игрового фильма «Хрусталь» режиссера Дарьи Жук на соискание «Оскара» является несколько преждевременной. Дело в том, что «картина-кандидат определяется по результатам тайного голосования оскаровского комитета. В Минске уже единогласно проголосовали за фильм „Хрусталь“.

Но собственно выдвижение, подчеркнул Игруша, — процедура, требующая соблюдения многих формальностей. „Одна из таких — национальный прокат фильма, который в этом случае начинается 30 августа“, — пояснил он. Согласно регламенту Американской киноакадемии, каждая страна имеет право номинировать один фильм, выпущенный в период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего и показан в коммерческом кинотеатре не менее семи дней подряд. Таким образом, официальная заявка от РБ будет отправлена вместе с прокатным удостоверением с 30 августа до 1 октября.

»Беларусьфильм" пообещал своевременно информировать о результатах проведения официальной процедуры выдвижения.