Крыша, смотровая площадка и бассейн: где еще можно посмотреть кино

С 21 июля по 22 сентября в Москве пройдет второй сезон передвижного киноклуба «Кино глазами инженера». Бесплатно посмотреть отечественные киноленты можно будет в самых необычных местах города.

В кинозалы превратятся крыша здания кинотеатра «Родина», смотровая площадка делового центра «Москва-Сити», двор в Северном Чертанове, территория Культурного центра ЗИЛ и даже открытый бассейн «Чайка». Показы и архитектурные экскурсии в рамках проекта организует сеть кинотеатров «Москино» столичного Департамента культуры совместно с образовательным проектом «Москва глазами инженера».

«Мы рады объявить о начале второго сезона проекта «Кино глазами инженера». Тема этого года — «Главный герой — Москва». Зрители увидят советские и российские киноленты в интересных архитектурных локациях, отражающих ту же эпоху, что и фильм. Залами для показов послужат знаковые архитектурные сооружения самых разных направлений — от советского конструктивизма до небоскребов нулевых. А фильмы позволят погрузиться в атмосферу города прошлых лет, например в торжественную Москву 1930-х или лирический город 1960-х годов», — рассказал генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко.

Каждый кинопоказ будут предварять лекции или экскурсии, посвященные архитектуре. Картины покажут с пленки на винтажном кинооборудовании. Вход на сеансы свободный, но нужна предварительная регистрация на сайте «Москино». Она будет открываться за две недели до мероприятия.

Где посмотреть кино

Культурный центр ЗИЛ, 21 июля, 20:00 Первый показ передвижного киноклуба состоится 21 июля на площади перед Культурным центром ЗИЛ или в зимнем саду внутри здания в случае плохой погоды. Регистрация уже открыта. Зрителям покажут немой документальный фильм «Москва» 1927 года. Режиссер Михаил Кауфман запечатлел один день из жизни города в эпоху НЭПа. Гости ЗИЛа увидят памятники архитектуры — триумфальную арку «Красные ворота», Сухареву башню, храм Христа Спасителя и Китайгородскую стену. В центре внимания мегаполис переходного периода — это уже не дореволюционный город, но пока еще и не сталинская Москва.

Киносеанс пройдет рядом с памятником конструктивизма — Культурным центром ЗИЛ. Он стал крупнейшим рабочим клубом города, в котором размещались театр, библиотека, столовая, лекционный зал и обсерватория. Показ будет сопровождаться электронной музыкой, которую в режиме реального времени исполнит музыкант. А перед фильмом гостей ждет экскурсия по культурному центру.

Кинотеатр «Родина», 4 августа, 20:00 4 августа пройдет показ на крыше памятника советского ар-деко — кинотеатра «Родина», построенного в 1930-е годы. Когда-то на террасе планировалось устраивать летние кинопоказы, но эта идея так и не была воплощена в жизнь.

На крыше кинотеатра зрители увидят ленту «Подкидыш» (1939) Татьяны Лукашевич , в которой запечатлена монументальная довоенная Москва. Сюжет повествует о мальчике Юре, которому мама наказала присмотреть за младшей сестрой Наташей. Однако старший брат за девочкой недоглядел, и она ушла гулять одна по большому городу, где повстречала множество добрых и интересных людей. Перед началом киносеанса зрителям прочитают лекцию о советском ар-деко.

Бассейн «Чайка», 25 августа, 19:00 В «Ночь кино», 25 августа, проект «Кино глазами инженера» подготовил сюрприз — кинопоказ в курортном стиле 60-х годов прошлого века. Посмотреть фильм «Три плюс два» (1963) режиссера Генриха Оганесяна гостям предложат в легендарном бассейне под открытым небом «Чайка». Он был построен в 1956-м году в переходном стиле. Здесь можно обнаружить черты, характерные как для послевоенного имперского направления, так и для демократичной оттепельной архитектуры. К Олимпиаде-80 бассейн полностью перестроили — его характерной чертой стала волнистая линия перекрытий, напоминающая о функции здания.

Под открытым небом гости увидят картину «Три плюс два». Хоть там и нет речи про Москву, лента передает атмосферу 1960-х годов. В фильме трое приятелей — ветеринар Рома, дипломат Вадик и физик Степан — отправляются в отпуск на Черное море. Однако на облюбованный друзьями пляж претендуют киноактриса Наташа и артистка цирка Зоя. Отступать никто не намерен, и вскоре на фоне черноморского побережья история о противостоянии полов плавно перетекает в романтическую комедию.

Двор в районе Северное Чертаново, 8 сентября, 18:00 8 сентября в одном из дворов экспериментального жилого комплекса «Северное Чертаново» состоится показ фильма Карена Шахназарова «Курьер», снятого в 1986-м. В этом же году завершилось и строительство микрорайона. Он должен был стать образом жилья нового типа, пришедшего на смену хрущевкам, с подземными парковками и дорогой, проходящей в тоннеле под домами. Впрочем, массовое распространение проект так и не получил и остался единственным в своем роде.

Картина «Курьер» рассказывает об обаятельном молодом человеке Иване, который провалил экзамен в институт и устроился работать курьером в журнал «Вопросы познания». По поручению он попадет в дом профессора Кузнецова, где знакомится с его дочерью Катей. В фильме показана Москва эпохи перестройки. Перед просмотром участники кинопоказа совершат познавательную прогулку по экспериментальному микрорайону.

Башня «Империя» делового центра «Москва-Сити», 22 сентября, 19:00 Завершающий кинопоказ проекта «Кино глазами инженера» пройдет 22 сентября в панорамном лофте небоскреба «Империя» делового центра «Москва-Сити», строительство которого началось в 1990-е годы и продолжается по сей день.