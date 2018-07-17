Александр Домогаров: Если бы вернуться назад, я бы не сделал каких-то ошибок

В Театре Российской армии прошел юбилейный вечер актера Александра Домогарова . Ему исполнилось 55 лет. Хотя сам он признается, что ощущает себя на 30 лет моложе. Концерт Домогаров назвал необычно: «Улица Кедрова, д. 16, корп. 1, кв. 49. Возвращаюсь…» Актер объяснил, что это адрес дома, где он вырос, жил с родителями, провел свою юность, стал артистом. — Появилось желание вернуться в то время, в тот дом, — рассказал со сцены Александр. — Поэтому и решил вас пригласить на свой день рождения — заметьте, не юбилей. Но всех желающих домой позвать не могу, будем общаться в этом большом зале Театра Российской армии, где я когда-то проработал 11 лет.

Все четыре с половиной часа, что длился концерт, Домогаров пел и разговаривал со зрителями. В основном вспоминал те песни, которые исполнял с друзьями в 1970-е и 1980-е годы. Это популярные песни различных ВИА, рок-групп и Владимира Высоцкого.

Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

С Катей Лель // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

— Вовсе не ощущаю своего возраста, — признался юбиляр. — Чувствую себя лет на тридцать моложе. Но, если бы мне вернуться назад, я бы не сделал каких-то ошибок в жизни. Зная резко меняющийся характер артиста, многие были удивлены, насколько в этот вечер он был, что называется, в ударе. Много шутил, смеялся, иногда было впечатление, что вот-вот заплачет от воспоминаний.

Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

В конце вечера зрители принимали артиста стоя и скандировали просьбы спеть еще. Ну и конечно, цветы, цветы… Довольная публика расходилась почти в полночь. Сам артист пообещал, что еще удивит всех новыми работами. Например, сейчас снимается в фильме про Русско-японскую войну и готовится к съемкам продолжения саги о гардемаринах.

С режиссером Светланой Дружининой // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

* * * Материал вышел в издании «Собеседник» №27-2018 под заголовком «55: Домогаров — ягодка опять».