Маяковский — это… мюзикл!

19 июля на сцене Московского «Театра Луны» состоится последний в сезоне показ городского мюзикла МАЯКОВСКИЙ — совместного проекта Театра и АНО «Музыкальное сердце театра». Литературной основой постановки послужил оригинальный сценарий, основанный на творчестве Владимира Маяковского и его биографии, а также на мифологии, сформировавшейся вокруг жизни поэта.

Юбилей Маяковского — его 125-летие — выпадает как раз на 19 число. Эту дату будут отмечать во всем мире, в Москве — тем более, ведь с нашим городом у Маяковского была связана вся жизнь. Городской мюзикл «Маяковский» — это попытка художественно переосмыслить его идеи и жизнь, с учетом опыта всего XX века, а также понять какой он — Маяковский нашего времени. Постановка позволит зрителям взглянуть на «громадину» Маяковского с разных сторон, увидеть в нем не только великого пролетарского поэта, но и земного человека, со всеми его страстями и бедами.

— Городской мюзикл МАЯКОВСКИЙ — первый музыкальный спектакль о поэте. Даже само звучание фамилии Маяковский для меня магическое, — говорит режиссер постановки Александр Рыхлов . — Маяковский — фигура гигантская. Это не только литературный столп, он — человечище ХХ века. При этом я поражен, насколько этот огромный человек был беззащитен, лиричен, нежен и трогателен…

Героев мюзикла — поэта и его великих современников — исполнят артисты, с чьими работами зрители знакомы по многим фильмам и ролям в мюзиклах. В кастинге приняли участие несколько сотен человек!

Заглавную роль Маяковского 19 июля исполнит актер мюзиклов Андрей Школдыченко, а роль его музы Лили Брик — актриса Ирина Медведева

— Спектакль поднимает важные и серьезные темы. Все компоненты спектакля — и сценография, и режиссура, и свет, и звук — все работает на эмоциональное восприятие, — рассказывает композитор Максим Дунаевский . — Мне кажется, это очень здорово. Это тот путь, по которому надо идти. Я не могу сказать, что это открытие, это уже было в истории русского театра. Но здесь это все собрано воедино, будто для того, чтобы мы вспомнили, что есть вот такой русский театр!

Постановка необычная, яркая, актуальная, она рассчитана на зрителей разных возрастов и адресована всем поклонникам поэта. Мюзикл «Маяковский» вошел в лонг-лист премии «Звезда театрала» в номинации «Лучший музыкальный спектакль». До встречи на Малой Ордынке — спектакль начинается в 19:00!