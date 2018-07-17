Самое дорогостоящее китайское фэнтези Asura сняли с проката

В Китае с треском провалилась кинолента Asura о защитнице шести миров, после чего фильм сняли с проката. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

Многие пророчили Asura ошеломительный успех, но в течение первого уикенда картина собрала всего 50 миллионов юаней (7,5 миллиона долларов). Общая стоимость создания фильма — более 112 миллионов долларов. Фэнтези вернули на доработку, после чего создатели вновь планируют вернуть его в кинотеатры.

Спустя 14 лет перерыва мультсериал «Ох уж эти детки!» получит продолжение и вернется на большие экраны. Дата выхода первого эпизода пока неизвестна.