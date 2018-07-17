Вышел официальный трейлер боевика «Робин Гуд: Начало» 

Кинокомпания Lionsgate вслед за первым тизером опубликовала официальный трейлер фантастического фильма «Робин Гуд: Начало». Вольное переосмысление приключений знаменитого вожака шервудских стрелков запланировано по образу и подобию трилогии Кристофера Нолана о Тёмном рыцаре. А к написанию сценария привлекли Джоби Хэролда, который ранее преобразовал легенды о Круглом столе в боевик «Меч короля Артура» Гая Ричи.
Главные участники будущего действа представлены в серии портретных постеров. Самого Робина Гуда сыграет Тэрон Эджертон (серия Kimgsman). На роль девы Мэриан поначалу хотели пригласить Гугу Мбата-Роу («Сан-Джуниперо»), но затем отдали предпочтение Ив Хьюсон. Её мужа Уилла Скарлета сыграл Джейми Дорнан, Тим Минчин стал монахом Туком, а роль Маленького Джона досталась Джейми Фоксу. Их противниками выступят Бен Мендельсон (шериф Ноттингема) и Пол Андерсон (Гай Гисборн).
В российском прокате «Робин Гуд: Начало» появится 29 ноября 2018 года.