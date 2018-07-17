Дата выхода фильма «Черная вдова»

После успехов последних фильмов о других персонажах киновселенной Marvel, создатели все-таки решили вернуться к истокам и дать зеленый свет созданию сольной картины о Наташе Романофф АКА Черной Вдове.

«Они поняли, что пришло время, когда у тоже появится фильм о женском персонаже-супергерое, как это сделали. «Капитан Марвел», конечно, хорошо, но мы уверены, что зрителям хочется узнать больше о Наташе, которая с нами уже несколько лет»

Более того, «Черная Вдова» станет вторым фильмом, режиссером которого является женщина. Действие картины перенесет нас в события до первых «Мстителей», что позволит поклонникам узнать много тайн из прошлого шпионки.

Пока что фильмы кинокомпании расписаны вплоть до года, но туда включены и безымянные проекты, одним из которых скорее всего и станет «Черная Вдова».