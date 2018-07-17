Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» показали на Авиньонском театральном фестивале 

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» показали во вторник на 72-м Авиньонском фестивале. Он стал одной из главных кинопремьер этого крупнейшего театрального форума, проходящего на юге Франции.
Это уже второй показ картины во Франции. Премьера «Лета» состоялась в мае на международном Каннском кинофестивале, где она была включена в основной конкурс киносмотра. Как и в Канне, кресло режиссера на просмотре оставалось пустым. Серебренников находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств. Ранее следствие ходатайствовало о продлении ему действующей меры пресечения до 19 июля.
Аудиторию фестиваля составляют студенты ведущих театральных школ, молодые актеры и сценаристы. Фильм Серебренникова практически не требует перевода. «Лето», отмечают французские рецензенты, рассказывает о возникновении русской рок-сцены в Ленинграде в 80-х годах.
В зеркале рок-музыки
"Серебренников выбрал великолепный сюжет, рассказав о духе свободы, предшествовавшем перестройке, зеркалом которой стала рок-музыка", — пишет интернет-издание Culturebox. Французский портал заметил много сходства между этой эпохой и периодом студенческой революции во Франции в мае 1968 года. «Именно музыку той эпохи — The Beatles, The Doors — слушали основатели первых рок-групп», — отмечает издание.
Свою картину Серебренников посвятил одному из пионеров русской рок-музыки Виктору Цою. В центре картины — становление Ленинградского рок-клуба и запись первого альбома группы «Кино». «Фильм позволяет открыть потрясающее качество русской рок-музыки, недостаточно известной во Франции», — пишет сайт.
За музыкальное оформление фильма награды Cannes Soundtrack были удостоены участники российской поп-рок-группы «Звери», лидер которой Рома Зверь (наст. имя — Роман Билык) сыграл одну из главных ролей в картине. Много высоких оценок получили и актерские работы Тео Ю (Виктор Цой) и Ирины Старшенбаум (Наталья Науменко). Во французский прокат фильм выйдет в декабре 2018 года.
Это не первая работа Серебренникова, показанная в Авиньоне. В 2016 году в программу фестиваля был включен его спектакль «Мертвые души» по поэме Николая Гоголя.
Семь десятилетий в Авиньоне
Авиньонский фестиваль был основан в 1947 году Жаном Виларом (1912-1971). У истоков этого крупнейшего культурного проекта вместе с ним стояли художник и скульптор Пабло Пикассо (1881-1973) и другие мастера европейского искусства. Театральный форум завершится 24 июля.