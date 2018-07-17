Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» показали на Авиньонском театральном фестивале

ПАРИЖ, 17 июля. / ТАСС /. Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» показали во вторник на 72-м Авиньонском фестивале. Он стал одной из главных кинопремьер этого крупнейшего театрального форума, проходящего на юге Франции.

Это уже второй показ картины во Франции. Премьера «Лета» состоялась в мае на международном Каннском кинофестивале, где она была включена в основной конкурс киносмотра. Как и в Канне, кресло режиссера на просмотре оставалось пустым. Серебренников находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств. Ранее следствие ходатайствовало о продлении ему действующей меры пресечения до 19 июля.

Аудиторию фестиваля составляют студенты ведущих театральных школ, молодые актеры и сценаристы. Фильм Серебренникова практически не требует перевода. «Лето», отмечают французские рецензенты, рассказывает о возникновении русской рок-сцены в Ленинграде в 80-х годах.

В зеркале рок-музыки

"Серебренников выбрал великолепный сюжет, рассказав о духе свободы, предшествовавшем перестройке, зеркалом которой стала рок-музыка", — пишет интернет-издание Culturebox. Французский портал заметил много сходства между этой эпохой и периодом студенческой революции во Франции в мае 1968 года. «Именно музыку той эпохи — The Beatles, The Doors — слушали основатели первых рок-групп», — отмечает издание.

Свою картину Серебренников посвятил одному из пионеров русской рок-музыки Виктору Цою . В центре картины — становление Ленинградского рок-клуба и запись первого альбома группы «Кино». «Фильм позволяет открыть потрясающее качество русской рок-музыки, недостаточно известной во Франции», — пишет сайт.

За музыкальное оформление фильма награды Cannes Soundtrack были удостоены участники российской поп-рок-группы «Звери», лидер которой Рома Зверь (наст. имя — Роман Билык ) сыграл одну из главных ролей в картине. Много высоких оценок получили и актерские работы Тео Ю (Виктор Цой) и Ирины Старшенбаум Наталья Науменко ). Во французский прокат фильм выйдет в декабре 2018 года.

Это не первая работа Серебренникова, показанная в Авиньоне. В 2016 году в программу фестиваля был включен его спектакль «Мертвые души» по поэме Николая Гоголя

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