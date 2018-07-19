Биография Вахтанга Кикабидзе

Советский и грузинский певец, актер, сценарист, режиссер, народный артист Грузинской ССР Вахтанг Константинович Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси (Грузия).

В 1956-1959 годах учился в Тбилисском государственном университете имени И. Джавахишвили, в 1961-1963 годах — в Институте иностранных языков.

В 1959 году Кикабидзе стал артистом Тбилисской филармонии.

В 1963-1966 годах работал в вокальном квартете джазового направления «Диэло».

С 1966 по 1980 год был солистом и играл на ударных в ВИА «Орэра».

После распада коллектива начал сольную карьеру. Кикабидзе — исполнитель многих популярных песен: «Чито гврито», «Мои года — мое богатство», «Я жизнь не тороплю», «Танго любви» и др. В дискографию певца входят альбомы «Поет Вахтанг Кикабидзе» (1981), «Мои Года» (1994), «Танго любви» (1999), «Грузия, любовь моя» (2003), «Я жизнь не тороплю» (2007), «Проза жизни» (2008) и другие.

Также до 1989 года он был художественным руководителем Государственного эстрадного оркестра Грузии.

В 1966 году Вахтанг Кикабидзе дебютировал в кино в фильме Николоза Санишвили «Встреча в горах».

В 1969 году режиссер Георгий Данелия пригласил его на главную роль в своем фильме «Не горюй!», где актер сыграл врача Бенджамина. В 1977 году у Данелии вышел фильм «Мимино», где Кикабидзе также исполнил главную роль. Картина принесла актеру еще большую популярность.

Также Кикабидзе снимался в фильмах: «Хатабала» (1971), «Мелодии Верийского квартала» (1973), " ТАСС уполномочен заявить… " (1984), «Звездная ночь в Камергерском» (1997), «Фортуна» (2000), «Королева» (2008), «Любовь с акцентом» (2012), «Дед 005» (2013) и других.

Кикабидзе также выступал в качестве сценариста и режиссера. Совместно с режиссером Тамазом Гомелаури он снял фильм «Будь здоров, дорогой» (1981), состоящий из четырех новелл: «Ужин», «Секрет», «Командировка», «Моцарт». Позже он снял киноальманах «Мужчины и все остальные» (1985), состоящий из семи новелл: «Мужчина», «Мефодиевна», «Хечо», «Виноград», «Чемпионы», «Кепка», «Орлы».

В 2016 году Кикабидзе написал книгу «Они».

Вахтанг Кикабидзе — лауреат Государственной премии СССР (1978), Народный артист Грузии (1980). Награжден орденом Чести (1994, Грузия), орденом Вахтанга Горгасала III (Грузия), орденом Николая Чудотворца (1994, Украина), орденом Победы имени Святого Георгия (2008, Грузия), орденом Дружбы (2008, Россия, от ордена отказался) и др.

Его звезда была заложена в 1999 году в Москве на «Площади Звезд», в 2006 году — в Тбилиси на площади перед зданием филармонии.

Памятники героям фильма «Мимино», в том числе герою Кикабидзе, открыты в армянском городе Дилижане и в Тбилиси.

Женат на Ирине Кебадзе. У супруг двое детей: дочь Марина и сын Константин.