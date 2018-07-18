Изможденного до неузнаваемости Джонни Деппа сфотографировали на гастролях в Риме

Джонни Депп продолжает регулярно становиться героем новостных заголовков не самого приятного характера. После известия об очередном судебном иске в адрес Деппа актер появился на публике в рамках гастролей в Риме — и выглядел еще хуже, чем обычно.

Поклонники Джонни Деппа еще несколько месяцев назад заметили, что актер выглядит все хуже и хуже — он теряет вес, постоянно выглядит уставшим и изможденным. Судя по новым фотографиям Джонни, которые папарацци сделали в Италии, лучше ему не становятся — он похудел еще больше и теперь выглядит так, как будто серьезно болен. Впрочем, агенты Деппа слухи о его болезни ранее отрицали — а таблоиды утверждают, что болезненный вид Джонни спровоцировал слишком бурный образ жизни и злоупотребление актера алкоголем.

попкорнnews