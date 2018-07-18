Ещё
Что смотреть в кино с 19 июля
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Что смотреть в кино с 19 июля 

Ivi.ru 18 июля 2018
На этой неделе нет ни одного мультика. Зато много экшена, драмы, триллеров и целая одна комедия.

Клуб миллиардеров

Лос-Анджелес, 1980-е. Двое друзей и по совместительству гениальных мошенников Джо и Дин разрабатывают гениальную аферу, на которой в считанные дни зарабатывают уйму денег. Парни попадают в клуб миллиардеров и наслаждаются роскошью, но долго так шиковать не смогут — ни одна афера не обходится без жертв. И их случай не исключение.
Купить билеты на фильм "Клуб миллиардеров" можно на "Афише". <br/>

Паранормальное

Много лет назад братья Аарон и Джастин чудом смогли выбраться из секты, которая планировала массовое самоубийство. Их нынешняя жизнь ничем не примечательна — дом, семьи, работа. Однажды они получают видеопослание от своих бывших друзей с просьбой приехать и навестить «семью». Братья решаются на это, но чем дольше длится их путешествие, тем больше они понимают, что последователи культа были правы и нечто сверхъестественное теперь преследует беглецов.
Купить билеты на фильм "Паранормальное" можно на "Афише". <br/>

Килиманджара

В день свадьбы у Маруси пропал жених. На телефон он не отвечает, дома и на работе его нет, знакомые и друзья не в курсе, куда он мог подеваться. Невеста не отчаивается и собирает «поисковую команду» друзей, чтобы отправиться в Баку, на родину своего суженого, куда он, вероятнее всего, отправился.
Купить билеты на фильм "Килиманджара" можно на "Афише". <br/>

Зои 

Зои и Коул, ученые-исследователи, изучают природу человеческих отношений и разрабатывают идеального партнера-андроида, Эша. Зои — первая его бета-пара, на которой он учится испытывать чувства.
Беда в том, что девушка уже встречается с Коулом, а Эш, наблюдая за этим, становится неуправляемым.
Купить билеты на фильм "Зои" можно на "Афише". <br/>

Офисный беспредел

  • Режиссер: Лин Одинг
  • В ролях: Брентон Туэйтс, Джейн Леви, Каран Сони, Закари Ливай, Грегг Генри
  • Жанр: черная комедия
Чтобы увеличить эффективность и работоспособность своих подчиненных, директор оружейной фабрики выдает каждому особый энергетический напиток, разработанный военными. Одна беда — побочная неконтролируемая агрессия у каждого, кто его выпьет. Лентяй-опоздун Десмонд, как всегда, прибывает на работу позже других, не получает свой напиток и становится свидетелем и жертвой побочного эффекта энергетика.
Купить билеты на фильм "Офисный беспредел" можно на "Афише". <br/>

Это чертово сердце

  • Режиссер: Марк Ротемунд
  • В ролях: Элиас ЭмБарек, Филип Шварц, Надина Вриц, Уве Пройс
  • Жанр: драма
Отец беззаботного тусовщика Ленни ставит сыну условие: либо Ленни берет под свою опеку тяжелобольного ребенка и учится ответственности, либо он может забыть о безлимитных кредитках. Выбор Ленни падает на 15-летнего Дэвида с врожденным пороком сердца. Ко всеобщему удивлению, парни находят общий язык и становятся лучшими друзьями: Дэвид учится любить свою жизнь и наслаждаться каждым моментом, а Ленни — заботиться о ком-то, кроме себя.
Купить билеты на фильм "Это чертово сердце" можно на "Афише".
Ivi.ru: последние новости
7 свежих фильмов, чтобы посмотреть в выходные 10 любопытных фактов о брутальном имениннике Вине Дизеле Чудные вечера на хуторе близ Диканьки. Первый трейлер финальной части «Гоголя»
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку8
Ляпы в советских мультиках2
Названо самое популярное видео 90-х11
«Больше страсти»: 35-летняя Ходченкова утерла нос завистникам
7 свежих фильмов, чтобы посмотреть в выходные
Видео
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение