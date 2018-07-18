Что смотреть в кино с 19 июля

На этой неделе нет ни одного мультика. Зато много экшена, драмы, триллеров и целая одна комедия.

Клуб миллиардеров Режиссер: Джеймс Кокс

В ролях: Тэрон Эджертон, Сьюки Уотерхаус, Энсел Элгорт, Билли Лурд, Эмма Робертс

Жанр: драма

Лос-Анджелес, 1980-е. Двое друзей и по совместительству гениальных мошенников Джо и Дин разрабатывают гениальную аферу, на которой в считанные дни зарабатывают уйму денег. Парни попадают в клуб миллиардеров и наслаждаются роскошью, но долго так шиковать не смогут — ни одна афера не обходится без жертв. И их случай не исключение.

Паранормальное Режиссеры: Джастин Бенсон, Аарон Мурхед

В ролях: Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Калли Эрнандес, Эмили Монтегью, Тейт Эллингтон

Жанр: триллер

Много лет назад братья Аарон и Джастин чудом смогли выбраться из секты, которая планировала массовое самоубийство. Их нынешняя жизнь ничем не примечательна — дом, семьи, работа. Однажды они получают видеопослание от своих бывших друзей с просьбой приехать и навестить «семью». Братья решаются на это, но чем дольше длится их путешествие, тем больше они понимают, что последователи культа были правы и нечто сверхъестественное теперь преследует беглецов.

В день свадьбы у Маруси пропал жених. На телефон он не отвечает, дома и на работе его нет, знакомые и друзья не в курсе, куда он мог подеваться. Невеста не отчаивается и собирает «поисковую команду» друзей, чтобы отправиться в Баку, на родину своего суженого, куда он, вероятнее всего, отправился.

Зои Режиссер: Дрейк Доримус

В ролях: Юэн МакГрегор, Леа Сейду, Рашида Джонс, Мэттью Грей Гублер, Тео Джеймс

Жанр: мелодрама

Зои и Коул, ученые-исследователи, изучают природу человеческих отношений и разрабатывают идеального партнера-андроида, Эша. Зои — первая его бета-пара, на которой он учится испытывать чувства.

Беда в том, что девушка уже встречается с Коулом, а Эш, наблюдая за этим, становится неуправляемым.

Офисный беспредел Режиссер: Лин Одинг

В ролях: Брентон Туэйтс, Джейн Леви, Каран Сони, Закари Ливай, Грегг Генри

Жанр: черная комедия

Чтобы увеличить эффективность и работоспособность своих подчиненных, директор оружейной фабрики выдает каждому особый энергетический напиток, разработанный военными. Одна беда — побочная неконтролируемая агрессия у каждого, кто его выпьет. Лентяй-опоздун Десмонд, как всегда, прибывает на работу позже других, не получает свой напиток и становится свидетелем и жертвой побочного эффекта энергетика.

Это чертово сердце Режиссер: Марк Ротемунд

В ролях: Элиас ЭмБарек, Филип Шварц, Надина Вриц, Уве Пройс

Жанр: драма

Отец беззаботного тусовщика Ленни ставит сыну условие: либо Ленни берет под свою опеку тяжелобольного ребенка и учится ответственности, либо он может забыть о безлимитных кредитках. Выбор Ленни падает на 15-летнего Дэвида с врожденным пороком сердца. Ко всеобщему удивлению, парни находят общий язык и становятся лучшими друзьями: Дэвид учится любить свою жизнь и наслаждаться каждым моментом, а Ленни — заботиться о ком-то, кроме себя.