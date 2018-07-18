20 незаслуженно забытых боевиков 2000-ых

Среда — это маленькая пятница. Надо уметь себя побаловать, пусть даже приятной мелочью: чашкой ароматного чая, прогулкой по парку или просмотром боевика на мягком диване как в детстве. И чтоб много взрывов, драк, погонь и крутых тачек.