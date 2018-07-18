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20 незаслуженно забытых боевиков 2000-ых
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20 незаслуженно забытых боевиков 2000-ых 

Ivi.ru 18 июля 2018
Фото: Ivi.ru
Среда — это маленькая пятница. Надо уметь себя побаловать, пусть даже приятной мелочью: чашкой ароматного чая, прогулкой по парку или просмотром боевика на мягком диване как в детстве. И чтоб много взрывов, драк, погонь и крутых тачек.
  • Суррогаты (Surrogates), 2009
  • Геймер (Gamer), 2009
  • Пятое измерение (Push), 2009
  • На крючке (Eagle Eye), 2008
  • Особо опасен (Wanted), 2008
  • Васаби (Wasabi), 2001
  • Бронсон (Bronson), 2008
  • Щедрость Перрье (Perrier's Bounty), 2009
  • Смертельная гонка (Death Race), 2008
  • Ограбление по-итальянски (The Italian Job), 2003
  • Угнать за 60 секунд (Gone in Sixty Seconds), 2000
  • Короли улиц (Street Kings), 2008
  • Эквилибриум (Equilibrium), 2002
  • Широко шагая (Walking Tall), 2004
  • Рекрут (The Recruit), 2003
  • Смертный приговор (Death Sentence), 2007
  • Мисс Конгениальность (Miss Congeniality), 2000
  • Стукачка (The Whistleblower), 2010
  • Эон Флакс (Æon Flux), 2005
  • Домино (Domino), 2005
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