20 незаслуженно забытых боевиков 2000-ых 

Среда — это маленькая пятница. Надо уметь себя побаловать, пусть даже приятной мелочью: чашкой ароматного чая, прогулкой по парку или просмотром боевика на мягком диване как в детстве. И чтоб много взрывов, драк, погонь и крутых тачек.
- Суррогаты (Surrogates), 2009
- Геймер (Gamer), 2009
- Пятое измерение (Push), 2009
- На крючке (Eagle Eye), 2008
- Особо опасен (Wanted), 2008
- Васаби (Wasabi), 2001
- Бронсон (Bronson), 2008
- Щедрость Перрье (Perrier's Bounty), 2009
- Смертельная гонка (Death Race), 2008
- Ограбление по-итальянски (The Italian Job), 2003
- Угнать за 60 секунд (Gone in Sixty Seconds), 2000
- Короли улиц (Street Kings), 2008
- Эквилибриум (Equilibrium), 2002
- Широко шагая (Walking Tall), 2004
- Рекрут (The Recruit), 2003
- Смертный приговор (Death Sentence), 2007
- Мисс Конгениальность (Miss Congeniality), 2000
- Стукачка (The Whistleblower), 2010
- Эон Флакс (Æon Flux), 2005
- Домино (Domino), 2005