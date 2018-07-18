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В Петербурге снимают продолжение «Агента национальной безопасности»
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В Петербурге снимают продолжение «Агента национальной безопасности» 

Пятый канал 18 июля 2018
Фото: Пятый канал
Михаил Пореченков взялся за старое. Известный российский актер снимается в продолжении культового сериала «Агент национальной безопасности». Сиквел, режиссером которого выступил Дмитрий Светозаров, будет иметь название «Возвращение агента», сообщает 78.ru.
Также в сериале снимаются Александр Устюгов, Анна Геллер, Вадим Яковлев, Сергей Мардарь и другие известные актеры. Съемки восьмисерийного телефильма начались 16 июля в Санкт-Петербурге. Его выход запланирован на 2019 год.
Российский детективный сериал о приключениях агента ФСБ Алексея Николаева «Агент национальной безопасности» показывали в России с января 1999 года. Последние серии снимали в декабре 2004 года.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Красноярске скончался герой сериала «Улицы разбитых фонарей».
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