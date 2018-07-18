В Петербурге снимают продолжение «Агента национальной безопасности»

Михаил Пореченков взялся за старое. Известный российский актер снимается в продолжении культового сериала «Агент национальной безопасности». Сиквел, режиссером которого выступил Дмитрий Светозаров , будет иметь название «Возвращение агента», сообщает 78.ru.

Российский детективный сериал о приключениях агента ФСБ Алексея Николаева «Агент национальной безопасности» показывали в России с января 1999 года. Последние серии снимали в декабре 2004 года.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Красноярске скончался герой сериала «Улицы разбитых фонарей».