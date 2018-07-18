Среди «Чужих»: какую серию франшизы считают самой лучшей

18 июля 1986 года в прокат США и Канады вышел фильм «Чужие» с Сигурни Уивер в главной роли. Несмотря на то, что с момента премьеры «Чужого» прошло тогда уже семь лет, продолжение вызвало не меньший, а то и больший интерес. А ведь этого фильма могло бы и не быть.

Сигурни Уивер. Фото:wikipedia.org «Чужие» Из-за головокружительного успеха «Чужого» 1979 года все киностудии ринулись клепать картины с инопланетными монстрами. Экраны заполонила низкопробная продукция, зритель пресытился космосом и чудовищами, и идея немедленно снять вторую часть была отложена на дальнюю полку. Кстати, снова приглашать на съемки Сигурни Уивер режиссеры не собирались. Вместо нее главным героем должен был стать мужчина. Но, благодаря Джеймсу Кэмерону , настоявшему на прямом продолжении первой части, великолепная Сигурни снова снялась в легендарной франшизе, а фильм получил достойное продолжение.

Однако, несмотря на лихо закрученный сюжет и отменную работу операторов, «Чужие» все же не стали лучшим фильмом в ряду вышедших в разное время частей киноэпопеи, хотя и завоевали почетное второе место, со слов критиков.

Кэмерон со свойственным ему размахом сумел превратить фантастику в боевик. Он провел яркую параллель между Вьетнамом и колонией на Ахероне, где солдатам с высокотехнологичным оружием приходится бороться с не обеспеченным качественной техникой противником, но при этом противник гораздо более приспособлен к окружающему миру.

В будущем Кэмерон еще не раз использует подобный трюк, приближая действие своих фильмов к настроениям широкого зрителя. Очень ярко это проявится в фильме «Аватар».

Кадр из фильма «Чужие». Фото: flickr.com «Чужой-3» С приходом на съемочную площадку следующего режиссера, Дэвида Лео Эндрю Финчера, формат видеоряда снова кардинально меняется. Но с этих пор зрители отмечают падение качества франшизы. А ведь при этом снятый Финчером фильм стал очень мощным дебютом для молодого режиссера. Прокат за рубежом принес даже больше прибыли, нежели «Чужие» Кээмерона, хотя в Америке сумели только вернуть потраченные на съемки деньги.

Сам же режиссер со скандалом покинул студию, даже не закончив работы над фильмом. Дело в том, что с самого начала работы видение Финчера кардинально отличалось от видения продюсеров и сценариста. Финчер хотел наполнить работу религиозным смыслом, продюсерам же хотелось более игрового кино. Противостояние привело к тому, что фильм сводили уже без хлопнувшего дверью режиссера.

Режиссер Дэвид Финчер , снявший «Чужой-3». Фото:wikimedia.org «Чужой-4» Наверное, самая слабая часть тетралогии. Она и в работу шла со скрипом. Продюсеры не хотели возрождения «Чужого», тем более что их не устроили кассовые сборы третьего фильма. Даже при том, что он собрал 150 миллионов при потраченных пятидесяти, вкладчики ожидали гораздо большую прибыль.

И Сигурни Уивер вдобавок на каждом углу объявляла, что ни за какие коврижки не станет больше сниматься в роли Рипли. Коврижкой оказался гонорар в 11 миллионов, Сигурни согласилась снова стать «чужой среди своих».

На роль сценариста был приглашен, мягко скажем, странный кандидат: Джосс Уидон . В обязанности Джосса входила доработка сценариев перед тем, как они попадали в руки режиссеров. Его имя частенько даже не прописывалось в титрах, а самостоятельные полнометражные работы не представляли ничего особенного. Это уже позже к нему придет успех, когда он изменит формат своей работы и уйдет в написание сценариев для сериалов.

Но время съемок «Чужой. Воскрешение» Уидон будет называть худшим опытом в своей жизни. Французский режиссер Жан-Пьер Жене вырезал из фильма практически все диалоги, написанные Уидоном, посчитав их скучными.

Приглашение француза в режиссерское кресло тоже стало неожиданностью. К моменту начала съемок у Жене не было фильмов, которые потрясли бы мир. А известность первых трех частей требовала привлечения лучших из лучших. Это уже в 2001 году Жене снимет свою знаменитую «Амели», а тогда свет увидели всего пара его фильмов, и проекты были провальными. До сих пор неизвестно, что сподвигло продюсеров привлечь к съемкам коммерчески неудачного режиссера. Как бы там ни было, «Чужой-4» вышел на широкие экраны и по инерции собрал 163 миллиона долларов при затраченных на производство 70. «Чужой против Хищника» и другие звери Вообще непонятная стрелялка. Конечно, ее ждали, но разочарования она принесла немало. Топорный сюжет, невнятная возня на экране, практически бессмысленный сюжет — так поклонники «Чужих» и «Хищника» характеризовали этот неудачный симбиоз двух культовых вселенных. И лучше бы Пол Андерсон не брался за него — у этого режиссера отменно получились все четыре части «Обители зла» с несравненной Милой Йовович

Три года спустя появился еще один скучный фильм, «Чужие против Хищника. Реквием», теперь уже от братьев Штраус — спецов по спецэффектам. Кстати, после этого неудавшегося опыта братья самолично поставили крест на собственной режиссерской карьере и вернулись к тому, что у них получается лучше. «Прометей» и «Чужой: Завет» Кадр из фильма «Прометей»

И вот через 33 года после выхода первого фильма во вселенную «Чужого» вернулся ее создатель — Ридли Скотт . Но вернулся не совсем триумфатором. Поклонники Рипли восприняли новое режиссерское видение чуть ли не в штыки. Это не помешало фильму собрать 400 с лишним миллионов долларов.

Только вот следующий фильм, скорее всего, стал последним в череде историй о мире «Чужих». Хоть его сюжет и достаточно живенький по сравнению с «Прометеем», но фильм не выдерживает конкуренции с первыми частями, на что очень рассчитывали продюсеры, пригласившие Скотта режиссером. Эта серия получилась сборной солянкой с кучей киноляпов, нелогичным сюжетом и спекуляцией на лучших моментах из первых фильмов.

Начиная с 2015 года Ридли Скотт говорил о том, что он планирует снять еще несколько фильмов, только теперь уже форсируя тему андроидов. В 2017 году замахнулся на шесть полнометражных работ, но студия свернула проект, справедливо рассудив, что пришло время новых вселенных.