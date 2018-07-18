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Артист Кветковский — об актере Жуковском: он был нашим ориентиром
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Артист Кветковский — об актере Жуковском: он был нашим ориентиром 

Газета.Ru 18 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Заслуженный артист России Владимир Кветковский поделился воспоминаниями о своем скончавшемся друге и коллеге Владиславе Жуковском.
По словам Кветковского, Жуковский был порядочным семьянином и профессионалом. «Ему нравилось преподавать. Он ничего никогда не делал вполсилы, всегда по максимуму. Работал, любил своих учеников и профессию. Очень требовательно относился к себе и к коллегам. Он был нашим ориентиром», — сказал Кветковский в беседе с RT.
Актер театра и кино Владислав Жуковский скончался 17 июля в возрасте 74 лет.
Жуковский был одним из известнейших драматических актеров в Красноярском крае, много лет работал депутатом городского совета. Похороны актера пройдут 20 июля.
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