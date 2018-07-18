Артист Кветковский — об актере Жуковском: он был нашим ориентиром

Заслуженный артист России Владимир Кветковский поделился воспоминаниями о своем скончавшемся друге и коллеге Владиславе Жуковском.

По словам Кветковского, Жуковский был порядочным семьянином и профессионалом. «Ему нравилось преподавать. Он ничего никогда не делал вполсилы, всегда по максимуму. Работал, любил своих учеников и профессию. Очень требовательно относился к себе и к коллегам. Он был нашим ориентиром», — сказал Кветковский в беседе с RT.

Актер театра и кино Владислав Жуковский скончался 17 июля в возрасте 74 лет.

Жуковский был одним из известнейших драматических актеров в Красноярском крае, много лет работал депутатом городского совета. Похороны актера пройдут 20 июля.