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Юлианна Караулова, Маргарита Мамун и Анфиса Черных на премьере фильма «Клуб миллиардеров»
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Юлианна Караулова, Маргарита Мамун и Анфиса Черных на премьере фильма «Клуб миллиардеров» 

Peopletalk 18 июля 2018
Фото: Peopletalk
Кто: Юлианна Караулова, Маргарита Мамун, Катя Добрякова, Анфиса Черных, Оксана Он, Виктория Сорокина и многие другие.
Что: Премьера фильма «Клуб миллиардеров» при поддержке InStyle.
Где: VIP-кинотеатр «Времена года», Москва.
Когда: 17.07.2018.
Люди говорят: Дело происходит в Лос-Анджелесе начала 1980-х. Молодой Джо Хант из долины хочет быть в одной компании с сыновьями богатых родителей из Беверли-Хиллз и заработать за счет их вложений в его идею. Они вместе создают «Клуб молодых миллиардеров», но дела идут не так хорошо, как они предполагали, и им приходится идти на крайние меры, чтобы спасти клуб от банкротсва и раздать долги. Одними из первых в VIP-кинотеатре «Времена года» картину смогли увидеть российские звезды, среди которых Юлианна Караулова, Маргарита Мамун и Анфиса Черных. В российский прокат фильм выйдет 19 июля.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/yulianna-karaulova-margarita-mamun-i-anfisa-chernyh-na-premere-filma-klub-milliarderov/
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