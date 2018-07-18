Юлианна Караулова, Маргарита Мамун и Анфиса Черных на премьере фильма «Клуб миллиардеров»

Что: Премьера фильма «Клуб миллиардеров» при поддержке InStyle.

Где: VIP-кинотеатр «Времена года», Москва.

Когда: 17.07.2018.

Люди говорят: Дело происходит в Лос-Анджелесе начала 1980-х. Молодой Джо Хант из долины хочет быть в одной компании с сыновьями богатых родителей из Беверли-Хиллз и заработать за счет их вложений в его идею. Они вместе создают «Клуб молодых миллиардеров», но дела идут не так хорошо, как они предполагали, и им приходится идти на крайние меры, чтобы спасти клуб от банкротсва и раздать долги. Одними из первых в VIP-кинотеатре «Времена года» картину смогли увидеть российские звезды, среди которых Юлианна Караулова, Маргарита Мамун и Анфиса Черных. В российский прокат фильм выйдет 19 июля.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/yulianna-karaulova-margarita-mamun-i-anfisa-chernyh-na-premere-filma-klub-milliarderov/