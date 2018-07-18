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Гундарева не хотела сниматься из-за полноты
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Гундарева не хотела сниматься из-за полноты 

Рамблер 1 час назад
Режиссёр Владимир Фетин изначально видел в главной роли в фильме «Сладкая женщина» свою супругу, актрису Людмилу Чурсину. Та уже начала готовиться, но поняла, что эта роль не для неё. Людмила предложила пригласить Наталью Гундареву. Сама же Гундарева начала отказываться, потому что считала себя не слишком молодой, не слишком опытной, не слишком стройной. К счастью, актрису уговорили попробоваться. В реальности Гундарева очень хотела сыграть, но стеснялась себя из-за полноты. Тем не менее, на пробах она выложилась полностью и поразила съёмочную группу. После того, как её утвердили, актриса была в полном восторге. Она бродила по улицам, смотрела на других женщин, изучала их и создавала образ героини. Наталья хотела, чтобы её «сладкая женщина» не только провоцировала осуждение, но и вызывала жалость, ведь это была женщина, по-настоящему несчастная. За внешним благополучием она прятала одиночество и страх, поэтому и не смогла определиться в жизни. Зрители ленту оценили, «Сладкая женщина» стала лидером кинопроката. А Наталья Гундарева, сыгравшая в фильме и юную девушку, и зрелую женщину, стала актрисой года.
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