Как выглядели бы фильмы без спецэффектов

Когда-то для съёмок фильмов выстраивали огромные декорации, создавали замысловатые костюмы, использовали сложный грим. Сегодня авторы блокбастеров всё чаще прибегают к спецэффектам, позволяющим показать на экране любой мир, несуществующих животных и даже уже умерших актёров.

1. В фильме «300 спартанцев» более полутора тысяч монтажных склеек и более тысячи спецэффектов. На съёмки потратил 60 дней, причём подавляющая часть эпизодов была снята на фоне зелёного экрана. Для создания спецэффектов привлекли десять студий.

2. В боевике «Безумный Макс: дорога ярости» 2015 года. Съёмки заняли около семи месяцев, а после специалисты по графике добавили в ленту около 2 000 спецэффектов. Например, благодаря графике съёмочная группа смогла отказаться от большой массовки: небольшую группу людей на компьютере превратили в гигантскую толпу.