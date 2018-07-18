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Как выглядели бы фильмы без спецэффектов
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Как выглядели бы фильмы без спецэффектов 

Рамблер 1 час назад
Когда-то для съёмок фильмов выстраивали огромные декорации, создавали замысловатые костюмы, использовали сложный грим. Сегодня авторы блокбастеров всё чаще прибегают к спецэффектам, позволяющим показать на экране любой мир, несуществующих животных и даже уже умерших актёров.
1. В фильме «300 спартанцев» более полутора тысяч монтажных склеек и более тысячи спецэффектов. На съёмки потратил 60 дней, причём подавляющая часть эпизодов была снята на фоне зелёного экрана. Для создания спецэффектов привлекли десять студий.
2. В боевике «Безумный Макс: дорога ярости» 2015 года. Съёмки заняли около семи месяцев, а после специалисты по графике добавили в ленту около 2 000 спецэффектов. Например, благодаря графике съёмочная группа смогла отказаться от большой массовки: небольшую группу людей на компьютере превратили в гигантскую толпу.
3. Серия лент про Гарри Поттера. Ленты снимались в течение десяти лет, в каждой последующей серии число спецэффектов увеличивалось. Если в первом фильме их было около 500, то в четвёртой — уже 1 500. Их созданием занимались десятки студий в разных уголках мира.
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