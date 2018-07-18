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Фото: Милли Бобби Браун и Сэди Синк на съемках 3 сезона «Очень странных дел»
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Фото: Милли Бобби Браун и Сэди Синк на съемках 3 сезона «Очень странных дел» 

Попкорн News 18 июля 2018
Фото: Попкорн News
Не так давно в Лос-Анджелесе начались съемки уже третьего по счету сезона «Очень странных дел», и на днях к своим коллегам на съемочной площадке присоединились Милли Бобби Браун и Сэди Синк.
Милли Бобби Браун не так давно получила на съемках травму колена, поэтому сейчас в сценах, требующих повышенной физической активности (например, в которых ее героиня едет на велосипеде), вместо юной актрисы работает дублерша.
Судя по новому промо-ролику (с Джо Керри, который играет в сериале Стива Харрингтона, и Майей Хоук, которая играет новую героиню, Робин), «Очень странные дела» вернутся с 3 сезоном летом следующего года:
Ahoy! Something is coming… to Hawkins, Indiana! pic.twitter.com/BI4wFRVzvB
— Stranger Things (@Stranger_Things) 16 июля 2018 г.
попкорнnews
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