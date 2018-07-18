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Бледанс нашла с кем сфотографироваться
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Бледанс нашла с кем сфотографироваться 

Russianshowbiz.info 18 июля 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс, отдыхающая вместе с сыном в «Артеке», сделала совместное фото с народным артистом России Андреем Соколовым.
Бледанс рассказала, что мужчина является вице-президентом кинофестиваля «Алые Паруса Артека». Поклонники артистки не смогли не отметить тот факт, что Бледанс все-таки добилась совместного фото с коллегой, ведь несколькими днями ранее на этой почве произошел скандал. Эвелина пожаловалась читателям на то, что актер Константин Хабенский, приехавший в Артек, отказался фотографироваться с Эвелиной и ее особенным сыном. Позже Бледанс удалила пост и публично извинилась перед Хабенским.
Комментируя свежую фотографию с Соколовым, актриса призналась, что в юношестве была влюблена в актера. Во время учебы в институте Эвелина привезла из Америки, куда отправилась учиться по обмену, журнал «Playboy» с фото из фильма «Маленькая Вера». Среди них были фотографии Соколова, поэтому советская молодежь, а в особенности девушки, зачитывали журнал до дыр.
Бледанс поблагодарила актера за совместный снимок и его вклад в кинематограф, назвав его персонажа в «Маленькой Вере» нереальным героем. «Любим тебя Андрюша!» — добавила Эвелина.
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